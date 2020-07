"Sones de la Quebrada", el primer cd de Darío del Viento

Hace más de diez años, Darío Galián grababa "Sones de la Quebrada". Lo firmaba como Darío del Viento, su nombre artístico. Después se fue a estudiar a Buenos Aires, el profesorado de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, y será la distancia, los recuerdos, que le trajeron la necesidad de terminar de editarlo, publicarlo en las plataformas virtuales y darle el formato físico de cd, con que lo comercializa.

Se define como "un músico de Huacalera, nacido en Humahuaca. Mi historia musical comienza a través de los Talleres Libres con maestros que fueron mi camino: Ricardo Vilca, Alfredo Cruz, Rodolfo Altamirando. Y a través de la copla, de mis tradiciones, así nació el anhelo de tener mi disco y hoy se dio". Lo grabó entre el 2009 y el 2010 en el estudio de Martín Ayarde. "Hay invitados grandes músicos de Tilcara, los copleros entre los que está la voz del ‘Lobo’ Lozano; fue un disco que se fue dando entre amigos. Escucharlo hoy me llena de recuerdos. Entonces fue que me vine a estudiar después de haber sido convocado para tocar con Micaela Chauque".

Nos cuenta que "después el disco fue retocado, tuve que cambiar la voz porque entonces no sabía cantar. Lo trabajamos en estudios de Buenos Aires, de Jujuy, lo mastericé en Córdoba con Fernando Argento y lo terminé. Si quisiera definirlo diría que es mi pueblo porque ahí está mi familia, mis amigos, la querencia. Fueron canciones que me fueron llegando, y me tocaron el alma".

Hoy lo escucha y piensa que "es como llevar a mi pueblo y a mi gente conmigo. Hay composiciones de Gustavo Patiño, de Jaime Dávalos y Eduardo Falú, de Domingo Ríos, de José Luis Cabana, del Coya Mercado, de Pucho González, de Jaime Torres, de Justiniano Torres Aparicio, de Víctor Hugo Barrojo. Doce en total. He conocido a los músicos que las grababan y eso le fue dando otro color, ‘Somos Coyas’ lo escuché por el grupo Amanecer, quienes también fueron mis guías en la adolescencia".

Dice que "cuando uno se va del pago tiene que apoyarse en algo, encuentra a estos autores sin quererlo y va tomando la forma de disco. Hoy está en su presentación digital, y anhelo presentarlo en vivo en cuanto pase la cuarentena. Salvo mi voz, que fue cambiando, mantengo las versiones originales. El nombre artístico me lo pusieron de chico, porque desde entonces tengo esas ilusiones y mis amigos me dicen: ponete Darío del Viento, si tocás los sikus, y ahí quedó".