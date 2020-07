La intensa labor en el hospital de campaña tras el brote viral

Desde el inicio de la pandemia y la creación del hospital de campaña montado en la Ciudad Cultural hubo dos momentos muy distintos que atravesaron los profesionales que allí trabajan y que fueron analizados por su directora, Mariela Martínez. El primero fue cuando recibían a jujeños que provenían de otras provincias y el segundo, mucho más intenso, ocurrió cuando se dispararon los casos masivos a partir de los dos "índices" que provenían del barrio Belgrano.

Mariela Martínez dijo que el trabajo del equipo es “más por vocación y compromiso personal que por otra cosa”.

En ese sentido, la enfermera mencionó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "hubo cambios vertiginosos y nos fuimos adaptando al momento, había que visionar y fue así. Primero fue un aislamiento preventivo porque había que repatriar a las personas que estaban en otras provincias, esa fue una tarea más preventiva. Luego llegó gente de otros países y también los primeros casos".

Cuando apareció el caso del camionero de Fraile Pintado llegaron consigo 37 personas, pero cuando surgieron los casos "índices" previos al brote provincial, el hospital se colapsó debido a la gran cantidad de contactos que tuvieron esas personas completando todas las camas.

"Hasta ahí teníamos más casos sospechosos que positivos ahora es todo al revés. Los pacientes están en modo ambulatorio, los sintomáticos, y también están los asintomatológicos. Tenemos que diferenciar eso, los clasificamos para ver si tienen que ir al San Roque o a otros nosocomios. Por ahí ocurre que llegan mal clasificados y debemos trasladarlos a donde corresponde. Ahora todos son positivos, hemos tenido unos 127 pacientes positivos", añadió.

Asimismo señaló que el momento más intenso fue cuando se le solicitó a la gente que pudo haber tenido contacto con los casos que asista a consultar al hospital de campaña para que les realicen los test, "fueron muchas personas, eso habla bien de la responsabilidad de cada uno, pero nosotros quedamos colapsados y tuvimos que trabajar clasificando a algunos desde la vereda. Fue un arduo trabajo pero ahora será un poco más moderado".

Tarea dinámica

Al respecto indicó que "la tarea es dinámica y va en constante cambio como ocurrió este último tiempo. Dentro de los pacientes que tenemos hay personas con retraso madurativo, mujeres embarazadas, niños, mucha gente que necesita atención especial y se la damos".

También comentó que fue parte de los profesionales que armaron el dispositivo que se montó en Alto Comedero similar al de la Ciudad Cultural, que se encuentra situado atrás del hospital "Snopek".

Contó que dentro de ese espacio también el trabajo del personal de salud fue dinámico teniendo en cuenta que el mismo día que se habilitó ya empezó a recibir varios pacientes.

Un personal a la altura

Martínez remarcó que desde el día uno de haber sido habilitado el hospital de campaña trabajaron intensamente en empoderar al personal de salud a fin de que esté preparado para momentos intensos que fueron ocurriendo con el paso del tiempo.

"Había que capacitarlos y desde ahí hacer mucho hincapié en la seguridad personal. Si la persona no se informa actuará con miedo e inseguridad, por eso fue clave que ellos estén bien preparados porque el Covid fue algo que apareció y que nos tomó por sorpresa a todos. Eso hizo que ellos estén firmes", manifestó la especialista.

Para concluir afirmó que "también está la otra parte, cuando el personal no es predispuesto, quiere irse a lugares según su preferencia o cercanos a sus domicilios o no quiere venir al Campaña. Ahora se tuvo muy en cuenta eso en los contratos para que eso no ocurra y vengan al dispositivo con tranquilidad. Antes de ingresar ya abandonan algunos, por eso todos tienen que poner de su parte".

Su experiencia puesta para capacitar a otros

La directora del hospital de Campaña, Mariela Martínez, explicó que brinda capacitaciones en otros hospitales y centros de salud que le solicitan auxilio, y para cumplir esa función presentó un proyecto en el Ministerio de Salud que fue aprobado. Esta surgió por la necesidad del personal de salud en recibir capacitaciones y el mensaje de la profesional que además de ser profesora de Enfermería fue una de las encargadas de montar el hospital de Campaña en la Ciudad Cultural y está allí desde el inicio de forma ininterrumpida.

Al respecto sostuvo que “nos llamaron de diferentes lugares, de Caps, fuimos a Perico dos veces, nos llamaron desde El Carmen para ir y también formamos a enfermeros ingresantes. No puedo decir que no, porque ellos me lo piden y más ahora. Al estar desbordados algunos centros de salud me pareció muy oportuno además poder incluir a los chicos que se recibieron”.

A sus capacitaciones normales que siempre llevó a cabo en el personal de salud ahora le agregó la experiencia adquirida dentro del Hospital de Campaña. En relación a eso expresó que “a los enfermeros les digo que estén alertas, les doy consejos útiles en el marco de la pandemia. Le damos además otra información importante sobre la Educación Técnica Profesional (ETP), sobre manipulación de elementos y un párrafo aparte sobre mi gestión, la conducción del hospital, como evitar la recirculación del virus”.

Trabajo de campo

Para realizar esta tarea solicitó colaboración de la Coordinación Docente del Ministerio de Salud a fin de que los docentes en enfermería se sumen a esta propuesta, y para ello les brindó una charla sobre la experiencia en el Campaña, como trabajaron allí con las demás especialidades e inclusive participaron a través de trabajos de campo mediante vivencias en primera persona dentro de ese nosocomio, con el fin de que puedan trasmitir esa experiencia a los enfermeros que van a capacitar.

“Me gusta difundir la docencia y transmitirla a otros docentes para que podamos generar redes y siempre queremos motivar a todos nuestros alumnos a que se autocapaciten”, agregó Mariela Martínez.