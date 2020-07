Diego Maradona demandaría a Netflix por el uso de su imagen

Así lo advirtió el abogado del ex jugador, Matías Morla, vía Twitter por el film a realizarse del director Paolo Sorrentino llamada "Ha sido la mano de Dios"

Diego Maradona iniciará acciones legales contra Netflix por el uso de su imagen en la película a realizarse del director Paolo Sorrentino llamada "Ha sido la mano de Dios".

Así lo anunció, el abogado del ex jugador Matías Morla quien aseguró que "Maradona no autorizo el uso de su imagen para esta película" tras confirmarse el proyecto cineasta.

Con nuestros colegas italianos ya estamos diagramando la estrategia legal para hacer una presentación formal ante la Justicia por el uso indebido de una marca registrada", manifestó vía Twitter.

El film se trataría sobre el emblemático gol que Maradona hizo contra Inglaterra en el Mundial de México del año 1986.

Por su parte, Sorrentino, de 50 años, había anunciado a través de un comunicado la realización de la película que aún no tiene fecha de estreno ni rodaje oficial.

"'Ha sido la mano de Dios es por primera vez en mi carrera una película íntima y personal, una narración alegre y dolorosa", indicó.

Maradona a segundos de anotar el gol del siglo.

En esa línea, agradeció también a los productores de Netflix: "Me han hecho sentir como en casa".

El director italiano es conocido en el mundo cineasta por sus múltiples producciones como "The Young Pope" y "The New Pope"; y por el Oscar a mejor película extranjera que ganó en 2013 con "La grande bellezza".