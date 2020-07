"La cuarentena es como un retiro espiritual para los músicos"

El Tribuno de Jujuy conversó con Capi Nieva, para la sección "Artistas en cuarentena", para escuchar y transmitir sus inquietudes y reflexiones en este tiempo que se detuvo para todos.

Estás viviendo Córdoba, y ahí te agarró la cuarentena. ¿Extrañas Jujuy?

Sí, estoy desde 2001 en esta provincia, pero Jujuy siempre es un cargador de energía y cable a tierra para poder seguir trabajando en Córdoba, y es bueno volver para poder expandir lo musical y lo artístico, dando a conocer no sólo la cultura, sino la idiosincrasia de la gente de cada pueblito. Cuando voy a Jujuy trato siempre de aprender algo nuevo para armar algún repertorio o algún tema, o buscar una temática para el show.

¿Te sorprendió la cuarentena?

Un poco sí. Justo yo había vuelto de viaje, y en algunos lugares ya se hablaba de que esto se venía y que iba a ser complicado, entonces muchos festivales, fiestas patronales y otras organizaciones se empezaron a suspender. Los productores comenzaron a decidir esperar, cuando ya sabían que la pandemia llegaría a la Argentina, se dejaron de hacer contrataciones anticipadas.

Cuando se declara la cuarentena, la preocupación era cómo íbamos a trabajar. La mayoría de los músicos fuimos muy precavidos. Nuestros ciclos normalmente son de mucho trabajo en el verano, después hasta mayo o junio son los peores meses, que uno se mantiene con lo que ahorró en el verano, y después comienza a haber un poco más de trabajo hasta que vuelve de nuevo el período festivalero. Con todo esto, hay que decir que el verano también estuvo muy flojo, y con la pandemia, los ahorros se fueron el primer mes.

¿Encontraron alguna forma de solventar eso?

A algunos artistas los llevó a organizarse para hacer compras comunitarias, para asistir a los artistas que más necesitaban en este momento. Yo estoy en una agrupación informal que denominamos Músicos Unidos de Córdoba (MUC), somos un grupo por Whatsapp que nos organizamos para varias cosas, con músicos cordobeses y los que vivimos en Córdoba. Y aparte estoy en otro grupo de músicos jujeños en Córdoba.

Creo que de alguna forma este tiempo sirvió para profesionalizarse no sólo en cuestión de escenario, sino también redes y plataformas digitales. En mi caso yo ni siquiera había subido mi disco en la plataforma digital, y ahora subí todo, el primer material "Venteros", y el segundo, "Ventero vivo" que era un dvd, ahora están en todas las plataformas musicales.

¿Qué proyectos postergaste y qué comenzaste a hacer?

Nosotros estábamos trabajando para lanzar en mayo el último disco, a nivel país. Este disco incluye a Capi no sólo como vientista, sino como cantor. Hace cuatro años que vengo estudiando canto, porque quería darle una vuelta de rosca al proyecto. Esto nos llevó a incluir letras en los temas. El disco tiene once temas de los cuales nueve son de autoría propia (en música y letra). Es un trabajo bastante complicado porque uno no es poeta. Entonces empecé a leer bastante, porque considero que algunos nacen con algún talento y otros lo adquieren.

¿Cuánto tiempo te llevaron las nueve composiciones?

Vengo trabajando en el disco hace dos años y medio. Yo lo iba a sacar el año pasado y tuvimos problemas de organización. Queríamos que salga apenas termine el verano, para tener todo el año para hacer las presentaciones en todo el país, y los festivales de verano del año siguiente, cumpliendo el ciclo. Al final nos demoramos y no pudimos.

Con la pandemia, no vamos a tener este año para presentarlo, e más aquí se está hablando, con una certeza de casi el 80 por ciento de que este verano no vamos a tener festivales en Córdoba.

¿Y lo vas a sacar o vas a esperar?

Decidimos no sacarlo ahora, porque no le vamos a poder dar la difusión que se merece. Será el año que viene. Mientras tanto voy a subir un demo de cinco temas a las plataformas, como para mantenernos vigentes.

A pesar de tu perfil de artista de festivales, ¿pensaste en la posibilidad de hacer teatros con protocolos en algún momento?

Estamos tratando de idear con el grupo Llokallas de Pipo Valdéz, un espacio para hacer peñas virtuales con calidad. Alquilar un lugar que esté preparado para que funcione como un estudio, donde vamos a poder hacer por ejemplo la Capi Peña. Vamos a invitar artistas, algunos van a salir en vivo y otros grabados. No sé si haremos un ciclo, o espectáculos individuales, para monetizar a través de una plataforma con un costo mínimo de ingreso, que se pague con tarjeta de crédito o débito.

Como no estamos teniendo festivales ni dinero, ni ayudas económicas, vamos a trabajar de manera cooperativa. Esto de los shows virtuales, es una idea que propuso básicamente Pipo, pero que apoyamos varios músicos.

Queremos hacerlo bien, porque está trillado lo de las peñas virtuales y entrevistas entre artistas.

Participaste de una versión colaborativa de "Yo vengo a ofrecer mi corazón", ¿cómo fue esa experiencia desde el encierro?

La iniciativa surgió del grupo de músicos unidos de Córdoba, y propuesta particularmente por los changos del grupo Legado Coplero. Ellos grabaron una base y le mandaron a todos los que fueron convocados. Hubo mucha producción y salió muy bien porque es un tema muy lindo donde cada uno pudo hacer su aporte. Estamos tratando de hacer un segundo video, mientras vemos que se van flexibilizando algunos lugares.

¿Qué tenés pendiente todavía este año que te gustaría hacer aún en este escenario de incertidumbre?

Me hubiese gustado armar "Guanuqueando" (de Ricardo Vilca) con artistas de Jujuy.

¿Cuál es tu reflexión en cuarentena?

Creo que la cuarentena ha sensibilizado al músico. Además de ser un tiempo que le sirvió a muchos para poder profesionalizarse, también le sirvió internamente a aquel que es compositor, que escribe letras, y el que nunca lo había hecho se animó a hacerlo. Es como un retiro espiritual que los músicos deberíamos hacerlo siempre, por lo menos una vez al año. Uno tiene que mirar para adentro, ver donde está parado, parar la pelota, y enfocarse en lo que uno quiere de ahora en más como artista, y después proyectar.