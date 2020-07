"Mirar" hacia el costado y ayudar a los que más necesitan

Al ver que las necesidades de muchas familias jujeñas se acrecientan, un grupo de voluntarios creó una propuesta solidaria a la que denominó "Mirar Jujuy" con el fin de colaborar con esta población a través de donaciones que las juntan yendo hacia los domicilios de la gente que colabora para evitar que salgan de sus casas.

Para sumarse a “Mirar” pueden escribir en su página de Facebook Mirar Jujuy o comunicándose al teléfono: 3513261987.

La iniciativa surgió mediante una charla que Celeste Sanjuan, precursora de este espacio, tuvo con su madre en el patio de su casa pensando en que podían hacer para ayudar a quienes se encuentra en situación de vulnerabilidad.

En ese sentido, la voluntaria expresó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, que "nos pusimos a pensar en la desesperación que debe tener alguna gente que no tiene para comer durante la cuarentena, se me ocurrió armar una página en el Facebook y unos flyers para difundir por todos lados".

La difusión fue más de la esperada y de inmediato otras personas se empezaron a sumar. Hoy en día son unos 35 voluntarios que cumplen el rol de buscar donaciones a las casas de la gente que aporta su granito de arena y llevarla a los destinos que más las requieren.

La propuesta surgió para ayudar a gente que por la cuarentena no puede salir a trabajar, "sea de cualquier rubro como ser el gastronómico o maestras jardineras por ejemplo, queremos colaborar con aquellos sectores que no reciben ninguna ayuda. La idea es poder abarcar a todos, si nos escribe un mozo o cualquier persona que no haya podido trabajar por la pandemia seguramente lo vamos a ayudar", añadió.

También hacen hincapié en aquellas familias que viven en situación de pobreza desde antes de la aparición del virus y que ahora se encuentran en un contexto peor. Por eso es que dejaron donaciones en merenderos y comedores, y lo continuarán haciendo.

Aseguró que se dividieron en dos etapas, la primera fue en los barrios El Chingo y Punta Diamante en donde colaboraron con cuarenta familias. "Mediante el puesto de salud conseguimos un relevamiento de las familias más necesitadas y fuimos a ayudarlos. Hubo gente que nos escribió en Facebook diciéndonos que no tenían para comer, que necesitaban el bolsón entonces nos comunicamos con ellos y les llevamos todo a domicilio", afirmó.

Luego hubo una segunda etapa que fue la semana pasada colaborando con los trabajadores del Circo Safari que no pueden abrir y precisan ayuda. También con sietes familias de un asentamiento y un merendero ubicado en el barrio Alto Comedero. "Todo eso sumado a gente que nos escribe por Facebook que la vamos ayudando, le hacemos llenar una ficha con la cantidad de integrantes y demás, y le dejamos un bolsón".

Mirar al costado

Asimismo Sanjuan mencionó que "el nombre del proyecto es mirar y con eso queremos decirle a la gente que es necesario mirar al costado, mirar al otro que quizás no la está pasando bien. No todas las situaciones son iguales, y muchas veces uno se preocupa por cosas con poca relevancia cuando en realidad hay personas que no tienen para comer, eso es mucho más desesperante. No hay que esperar todo del Estado, porque el Estado no podrá solucionar los problemas de todos, por eso con un pequeño aporte de cada uno se pueden hacer muchas cosas y ayudar a los más necesitados".