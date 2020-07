Cómo hacer un uso sustentable de energía en los hogares

La llegada de las bajas temperaturas genera un mayor consumo de energía y gas en los hogares de los jujeños. Por esta razón, uno de los factores a tener en cuenta en esta temporada es que las familias consumen -en este caso- más energía eléctrica por el uso de artefactos de calefacción para calentar el hogar. También hay que tener en cuenta que en esta etapa de aislamiento algunas personas trabajan casi todo el día en la casa, los chicos estudian a través de la plataforma virtual y están quienes utilizan el tiempo de ocio mirando películas o documentales. Precisamente por este motivo es importante el ahorro de energía y disminuir de esta forma el importe de las facturas. En este sentido, desde el Ministerio de Infraestructura de la Provincia, la Secretaría de Energía viene llevando adelante una campaña que recomienda prácticas simples para que los jujeños puedan hacer un uso sustentable de la energía, aportando un Jujuy más verde. Se trata de la iniciativa "Energía, yo te cuido", "Ahorra con uso eficiente" que brinda una serie de acciones simples para lograr aprender y modificar hábitos de consumo hacia un uso eficiente del recurso.

En declaraciones a la prensa el secretario de Energía, Mario Pizarro, indicó que "por definición, la eficiencia energética es la relación entre la cantidad de energía utilizada en una actividad y la prevista para su realización; si usamos demás, tenemos baja eficiencia, si usamos la apropiada o menor, somos eficientes. Por eso resulta fundamental el conjunto de decisiones que tomemos en nuestras casas con respecto al buen uso de la energía eléctrica, como también al aprovechamiento de la energía del sol, su calor, etc".

Indicaciones para el ahorro

Algunos de los consejos para ahorrar la energía son aprovechar de luz natural del sol, correr cortinas de día, abrir persianas para que entre la mayor cantidad de luz natural posible. Controlar aberturas que puedan significar pérdida de calor. El lavarropas, en lavado con agua fría y con carga completa cada vez que se usa. En el caso de la heladera, ubicarla lejos de fuentes de calor, con termostato acorde a la temperatura y hay que intentar abrir su puerta la menor cantidad de veces.

Generar durabilidad

Otros de los consejos son no dejar TV ni PC encendidas si no las estamos usando, desconectar aparatos que no estén empleando. Usar la plancha una sola vez al día. Si se da la oportunidad de reemplazar un artefacto de iluminación, hacerlo por los de tecnología LED. Estas lámparas no sólo consumen menos energía, sino que cuentan con una gran durabilidad. Mantener la temperatura del hogar ventilando de a uno por vez los ambientes.

Ver etiquetas de eficiencia

Mientras tanto, la comunidad también debe tener en cuenta algunas características de artefactos electrodomésticos, como la etiqueta de Eficiencia energética, donde los productos A son los más eficientes, y los G, los menos eficientes.

También, es importante saber que hay artefactos de gran consumo, como la heladera, el freezer, el lavarropas, el microondas, los aires acondicionados y la plancha.

YANINA CEBALLOS - EMPLEADA

En mi casa no utilizamos estufa ni caloventor, ahora que llegaron las bajas temperaturas procuramos tratar de mantener los espacios de la casa cerrados. A mi hija le hace mal la calefacción de la estufa por eso no utilizo. Usamos la electricidad lo justo y necesario, únicamente tengo la heladera funcionando y de esa manera ahorro.

MÁXIMO CONDORI - AGRICULTOR

ara ahorrar el tema de la energía en este invierno trato de abrigarme muy bien y no utilizar estufa u otro artefacto. Ahora por el aislamiento por el coronavirus seguramente aumentó el consumo de energía eléctrica en los hogares de las familias, pero en mi caso, como vivo solo no consumo mucho. Dentro de todo siempre trato de ahorrar.

LORENA VEGA - ESTUDIANTE

Cuando hace mucho frío, en la noche prendo un ratito la estufa para poder mantener calentita la casa. El consumo de energía en nuestro hogar subió ya sea por el uso de internet y las computadoras que la utilizan los más chicos. En cuanto al gas, para ahorrar apagamos el calefón durante la noche y lo prendemos únicamente a la mañana.

PEDRO QUISPE, ALBAÑIL

Durante el día trato de mantener la luz y artefactos apagados para poder ahorrar energía. Después de las 19 empiezo a ver noticias y enciendo el televisor, esto lo hago desde hace años. Sin embargo, el consumo de luz subió y en mi caso actualmente pago $2.800. También procuro no dejar todo el tiempo enchufado los cargadores de celular.

DIEGO CACHAMBI, ALBAÑIL

Yo vivo en Reyes, allí tengo una casa y suelo siempre utilizar la leña para poder calentar la casa. En esa zona la mayoría de las familias que viven acostumbran también a calentar la casa con leña al fuego. Además, no suelo ver mucho tiempo la televisión, evito dejar enchufados algunos artefactos. Siempre trato de ahorrar.