Dura situación para los jardines maternales

La crisis económica que generó la pandemia del coronavirus afectó a numerosos sectores y entre ellos a las instituciones de enseñanza privada. Dentro de este rubro, los mas afectados son los jardines maternales que, ante el aislamiento social, muchos se vieron en la obligación de cerrar sus puertas ya que la mayoría de los padres dejaron de enviar a sus hijos o bien optaron por contratar a una niñera.

Desde que se decretó el aislamiento social obligatorio en marzo pasado, las instituciones de enseñanza privada en general se vieron afectadas y con un notable incremento en la morosidad del pago de cuotas; en el caso de los jardines materiales el problema fue aun mayor ya que los padres directamente optaron por resguardar a sus niños en las casas ya sea cuidandolos ellos mismos o bien contratando a una niñera, apartandose así de estas instituciones pre escolares.

La fuerte caída en la recaudación de las cuotas mensuales impacto de lleno en los jardincitos haciendo insostenible su permanencia en el tiempo, obligandolos, en muchos casos, a cerrar definitivamente.

Este fue el caso del Jardín maternal "Krecer" ubicado en el centro de la capital, el cual hace unos días atrás se despidió de la comunidad confirmando el cierre de su espacio físico. "Hemos tomado la decisión de rescindir el contrato de alquiler en el espacio donde estabamos y trasladamos todas las cosas hasta tanto todo esto pase y se reanude la actividad", señaló Silvina Sadir, propietaria del jardín quien además advirtió que la decisión se tomó debido a que "nos estaban ahogando las deudas, los compromisos de alquiler, de impuestos, realmente era insostenible la situación por lo que este fin de semana terminamos de sacar todo".

En este sentido, señaló que hasta marzo el jardín contaba con una matricula de unos 50 niños desde los 45 días de vida hasta los 4 años, a los que habitualmente se suman otros mas con el transcurso de los días. La caída en la recaudación obligó a cerrar el lugar, quedando sin trabajo unas 13 personas, entre docentes y personal de la institución

Sin asistencia

Ante el panorama desalentador que atraviesan los privados, se suma la ausencia de subsidios económicos para poder afrontar la situación como así también la falta de asistencia eventual por parte del Estado, en el marco de la pandemia. Y es que Sadir aseguró que, “además de que no recibimos subsidios del Estado, tampoco se nos brindó ningún tipo de ayuda. No hemos recibido la ATP para poder siquiera pagar los sueldos, de modo que para nosotros la situación es terrible, realmente caótica”, señaló, asegurando que debieron vender algunos elementos didácticos para poder hacer frente a las deudas.

Al igual que este, otros jardines maternales atraviesan la misma situación, algunos de los cuales también debieron cerrar sus puertas.

Si bien en este caso estiman que retomarán las actividades una vez que se habilite nuevamente el funcionamiento del rubro, se sabe que esto no será en lo inmediato y tal vez recién el próximo año puedan hacerlo.