Gómez: "Falta mucho para que vuelva el Federal A"

El presidente de Chaco For Ever, representante del torneo en la reunión en la que AFA presentó los protocolos sanitarios.

El presidente de Chaco For Ever, Héctor Gómez, uno de los representantes del Torneo Federal A en la reunión en la que AFA presentó los protocolos sanitarios para el regreso a las prácticas, alertó con que "falta mucho para que vuelva el fútbol en la categoría".

“No se puede volver a entrenar porque no autoriza el Ministerio de Salud, por la cantidad de contagios que hay”, alertó Héctor Gómez.

"Es muy difícil hablar de la vuelta del fútbol en el Federal A. Todavía tenemos que esperar y las condiciones no están dadas. En este momento falta mucho para que vuelva el fútbol en la categoría", consideró Gómez en diálogo con el portal "Interior Futbolero".

"Los dirigentes del Federal A opinan que hoy es difícil volver a jugar. Ni siquiera pensar en volver a entrenar. La realidad es dura en los diferentes clubes de la categoría. A todos nos está costando mucho en lo económico y eso se junta con la crisis de la pandemia de coronavirus", amplió el directivo chaqueño.

Gómez abordó detalles sobre el protocolo sanitario y dijo que "el protocolo básico se puede aplicar tranquilamente. Hay que adecuarlo a la categoría, ya que en la nuestra hay un gran déficit de infraestructura y principalmente económico. Hay que trabajarlo en la docencia", aseguró.

"Sobre quién pagará los hisopados no se habló nada. Creo que lo hará AFA, porque hay un compromiso muy contundente de Claudio Tapia (presidente de la Asociación del Fútbol Argentino) para que esto se lleve adelante y todo el respaldo dirigencial para que se pueda realizar. AFA va a tratar de costearlos", estimó el titular de Chaco For Ever.

"La dificultad para volver a entrenar no depende del protocolo que aprobamos o no. No se puede volver a entrenar porque no autoriza el Ministerio de Salud, porque no están dadas las condiciones por la cantidad de contagios que hay", alertó.

"Tuvimos diálogo con los médicos y en ningún momento rechazaron el protocolo. Hicieron saber que tenemos un gran déficit de estructura y económico. Lo que sí hemos hecho es hablar con el doctor Fernando Alday (de Estudiantes de San Luis), y elaboramos un informe con todo lo que me encargué de hablar con los dirigentes y él con los médicos" sostuvo Gómez.

En el tramo final, Gómez expuso lo dificultoso que podría resultar cumplir con las características de las recomendaciones sanitarias en cuanto a traslados y modos de entrenar.

"El traslado de jugadores tiene que ser personal, hablando en el caso del Interior. Tienen que ser individuales y cada uno se tiene que encargar de llegar a su lugar de entrenamiento. En el caso de Chaco For Ever ya tenemos previsto que se le otorgará la ropa de entrenamiento al jugador".

Gómez concluyó que el futbolista "no utilizará la utilería del club para cuidar la higiene del lugar y evitar cualquier tipo de contagio. El futbolista tiene que poner de lo suyo para realizarlo, sino será muy difícil", expresó el directivo que es uno de los representantes de la categoría que a principios de año había dados sus primeros pasos competitivos pero se detuvo cuando desde el Gobierno nacional se frenó todo debido a ola de contagios que se expandió en los últimos 4 meses. Es importante recordar que Chaco es una de las provincias con más casos positivos de Covid-19. Hoy cuentan con 2.577 y esperan poder controlar la situación de emergencia sanitaria que padecen en ese sector de nuestro Litoral.