Los árbitros en Paraguay complicaron el Apertura

La reanudación oficial del fútbol en Paraguay, prevista para la semana próxima, quedó en "punto muerto", a partir de que árbitros "fuera de protocolo" dirigieron ayer encuentros amistosos de los que participó el plantel de General Díaz.

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) había establecido que el campeonato Apertura de Primera División regresaba el próximo viernes 17, a raíz de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, un curioso episodio que se dio ayer puede trastocar los planes inicialmente previstos y el jefe médico de la APF, Gerardo Brunstein, calificó lo sucedido como "un baldazo de agua fría".

General Díaz hizo un amistoso de preparación en su campo de deportes, entre un equipo titular y otro suplente, con árbitros de la Unión del Fútbol del Interior (UFI), que están "fuera" del protocolo sanitario emitido por las autoridades.

"Llevamos más de un mes y pasa esto a poco de la reanudación", agregó Brunstein.

"Es entendible que los dirigentes o los directores técnicos no sepan de memoria el protocolo, pero el médico debería dominarlo", dijo el médico. "No sé qué pasará con estos jugadores, porque ahora tenemos que hacer un análisis médico para saber qué actitudes vamos a tomar", completó el facultativo.

"No podemos arriesgar nada a menos de una semana de la vuelta al fútbol. Vamos a hacer todo lo posible para que vuelva", apreció Brunstein.

El médico de la APF también le respondió al director de árbitros de UFI, Federico Ríos, quien ensayó como disculpa el hecho de que los jueces habían arrojado "resultado negativo" en coronavirus, tras exámenes a los que habían sido sometidos. "Si no están en el protocolo, no están en el protocolo. No porque el vendedor de gaseosa dio negativo va a entrar al estadio a vender gaseosas", enfatizó.