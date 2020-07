Pedido de un merendero

Dentro del asentamiento Aeroclub del barrio Alto Comedero se encuentra el merendero "Aerofeliz" que contiene a unos 75 niños de ese sector que se encuentran atravesando, junto a sus familias, por un contexto de extrema pobreza.

Para ayudar al merendero “Aerofeliz” ubicado en el asentamiento Aeroclub se pueden comunicar al 3884626416.

En ese sentido, Estela Pérez, referente de la institución, sostuvo en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "la situación empeoró este último tiempo, todo está peor que antes y hay mucha gente que necesita. Cada vez que vienen los niños nos piden venir más días porque no tienen que comer. Muchos de sus padres no tienen trabajo y todo empeoró desde que apareció la pandemia. Esperamos que las autoridades entren y vean lo que pasa acá, pero lamentablemente nadie viene para acá a ayudarnos".

Remarcó que cada vez son más los chicos que se acercan al merendero, llegan junto a varios hermanos muy pequeños y no les pueden decir que no. Se puede colaborar con ellos a través de mercadería en general, elementos de limpieza y ropa para todas las edades.

"Acá no tenemos red de cloacas, agua compartimos y a veces se corta. Cuando nos quedamos sin agua tenemos que darnos vuelta como sea para seguir dándoles la merienda. Además hay muchos padres que tienen bebés, siempre me preguntan si sé de algún trabajo. Me da una pena porque son jóvenes y tienen niños muy chicos, encima viven en casas de chapas y bloques apilados, no les alcanza para comer y menos para comprarse elementos de limpieza", añadió.

La particularidad del asentamiento en el que está el merendero es que viven en calles muy angostas y las casas están muy próximas unas a las otras por lo que en caso de que ocurra lo peor, ingrese el virus, podría ser letal.