Nuevas restricciones en Humahuaca

La intendente de la ciudad histórica de Humahuaca Karina Paniagua junto a los integrantes del COE municipal tomaron ciertas medidas luego de que incrementaran los casos de coronavirus en la ciudad.

La ciudad tuvo 48 horas de restricción total durante el fin de semana. Esta mañana dieron a conocer que los humahuaqueños podrán circular por la ciudad entre las 8 y 20 horas y regirá por terminación de DNI según corresponda el calendario establecido por el Gobierno de la provincia.

Aclararon que en la ciudad, no rige la circulación en sentido unidireccional.

Los comercios continuarán con los horarios establecidos, es decir, de 8 a 20 horas.

En tanto, las mercerías, artículos descartables, fotocopias, librerías podrán brindar atención de 8 a 14 horas. Mientras que los albañiles podrán realizar sus trabajos de 8 a 18 y los deliverys de 20 a 23.30.

Por otro lado, los consultorios en el Hospital Belgrano permanecerán cerrados esta semana, mientras que los consultorios privados, laboratorios y ópticas atenderán de 8 a 20. Los puestos de salud y guardia continuarán abiertos por urgencias.

El cementerio no abre sus puertas, lo albañiles que tengan obras en el mismo todavía no podrán ingresar. Las ferias todavía no están habilitadas y se encuentra en análisis su apertura a posterior. Humahuaca tiene al día de la fecha 28 casos confirmados de Covid-19 positivo.