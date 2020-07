Sergio Gastón Huanca, vocalista de la banda Agrupación Santa Fe, en diálogo con El Tribuno de Jujuy manifestó su preocupación teniendo en cuenta la difícil situación que atraviesa el sector artístico por las restricciones en el marco de la pandemia global. Durante la charla reclamó apoyo al Gobierno provincial y que se contemple la instauración de espacios para que los músicos puedan retomar sus actividades.

De esta manera Huanca dijo sentirse "muy triste" por las dificultades que enfrentan algunos artistas, "somos muchos los que vivimos de la música, muchas familias dependen de esto, no lo hacemos por hobby y nos sentimos muy afectados al no poder hacer lo que nos gusta. Estamos esperando que el Gobierno nos dé alguna respuesta ya que no hay lugares para tocar, ni actividades públicas. La incertidumbre es mucha", expresó.

Luego explicó que en circunstancias "normales" su grupo no hubiera parado de trabajar, "para algunos sectores musicales su fuerte es el carnaval, nosotros hacemos música romántica y actuamos todo el año y de forma pareja. En estos momentos estamos a la deriva y a la espera. Son muchos meses sin trabajar", afirmó.

En otro tramo de la charla recordó que hace un tiempo los músicos intentaron hacer oír su reclamo mediante una manifestación en Casa de Gobierno, "hicimos una marcha semanas atrás, nos juntamos todos los músicos presentamos una nota donde pedimos una ayuda al Gobierno y solicitamos que se contemplen espacios adecuados, que ellos decidan, con todos los recaudos necesarios para volver a trabajar. También esperamos que nos habiliten para trabajar en restaurantes, y que habiliten las reuniones privadas, nosotros solíamos trabajar bastante en fiestas, cumpleaños, casamientos, bautismos y ahora que se viene agosto en las chayas y ya no se puede. Queremos algún lugar para mostrar lo que hacemos. Lo único que queremos es trabajar", aseveró.

Y consultado sobre cómo enfrenta esta compleja etapa relató, "en mi caso tengo la suerte de haber cosechado grandes amigos, haber conocido mucha gente buena, en todos estos años en los que me dedico a la música, y ahora me apoyan y me están dando una mano. Pero tengo músicos conocidos que buscan otras opciones para subsistir, hacen trabajos de albañilería o venden empanadas, también vendimos bonos contribución para paliar la situación de los músicos.

Hoy mucho de habla de "reinventarse" pero yo creo que nací para ser músico, obviamente no se me caería nada por trabajar de otra cosa, pero esto es lo que mejor sé hacer. Así que ojalá que todo esto pase pronto, y que la gente al Gobierno piense en habilitar algún lugar para que nosotros tengamos la oportunidad de trabajar de lo que nos gusta hacer", expresó. Y agregó "queremos que nos escuchen nosotros somos personas con familias a las que tenemos que darle de comer , que pagamos nuestros impuestos como todos. Ya que no nos quieren dar una ayuda económica simplemente queremos que nos ayuden a conseguir un espacio que esté habilitado, un lugar donde podemos trabajar tranquilamente", concluyó.