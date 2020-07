"Hay que gastar el tiempo, solamente en lo que uno ama"

Están por lanzar un video clip de la reversión de un tema de Karamelo con La Yugular Reggae de Jujuy como banda invitada, junto a Palo Pandolfo ¿quería consultarte sobre esta iniciativa y también sobre cómo es este tiempo para la banda?

A nosotros en estos más cien días se suspendieron muchas giras por el interior. Nosotros tocamos en muchos festivales por nuestra onda fiestera, durante marzo y abril, y se nos cayó todo. Ya teníamos organizados los viajes, y tuvimos que quedarnos en casa. Así es que empezamos a hacer versiones nuevas de los temas desde casa. Acumulamos como ocho canciones de este tipo, y estamos sacándolas todos los viernes, el video en Youtube y la canción acústica en Spotify. Esta vez vamos hacer "Vivo en una isla", una canción de hace doce años, de uno de los primeros discos, y participa el Mula (Sergio Saracho) de La Yugular, y Palo Pandolfo.

El material está masterizado, mezclado, y quedó muy lindo. Y cada artista le pone lo suyo. Palo Pandolfo le pone su ímpetu, tiene una cosa muy soberbia, muy linda en la forma que interpreta. El Mula es muy distinto, canta algunas cosas en aymara y le pone ese toque. Nosotros no le pusimos tanto énfasis a nuestra interpretación para que salga lo de ellos.

¿Cómo es la relación que tenés, con Mula, con La Yugular y con Jujuy?

Una relación de hace muchos años. Hace como veinte años que nos conocemos, apenas ellos se formaron nosotros fuimos a tocar en los festivales que hacía en Los Galpones Recuperados ("Tupaj Katari"), el Perro Santillán. Trabajé con ellos en varias oportunidades, incluso les produje uno de sus discos, y estuve allá en Jujuy como veinte días laburando. Estuvimos trabajando en el barrio San Francisco de Humahuaca con los chicos de una banda de sikuris. Grabamos en la casa de los chicos.

Ojalá nos veamos pronto con la gente de Jujuy, este año íbamos a estar en Los Galpones, en el Festival de la Memoria, ya teníamos hasta los pasajes y se levantó todo.

¿Qué otros invitados tuvieron hasta ahora?

El viernes pasado hicimos uno con Los Calzones, y antes con una banda de México como LaTremenda Corte; con Makurka de Bolivia. En todas las canciones involucramos algún invitado.

¿Cómo ves la realidad no sólo económica para ustedes? ¿Cómo percibís este "parate" distinto, que puso a muchos artistas a reinventarse y meterse en otros escenarios en los que antes no estaban, como son los virtuales?

Yo creo que ha sido medio paradigmático, y los músicos han tenido que salir a buscar otras opciones. En el caso nuestro, participamos en más de treinta festivales "online", de distintos lugares como México, Perú, Colombia, Miami, Barcelona. El tema es que cada uno en su propia casa ha tenido que armar su infraestructura para transmitir en vivo. Había gente que ni siquiera sabía que se podía hacer. Yo me doy cuenta porque todos los días hacemos transmisiones a las siete de la tarde, tipo reportajes o charlas con músicos, y me he dado cuenta que hay gente que ni siquiera tiene bajado el Instagram. En este sentido es importante concientizar al músico, de que esto ha llegado para siempre, porque si bien los recitales van a volver en algún momento, el formato "online" va a quedar. También para el músico es cómodo porque si uno no puede ir a tocar a México, se van a poder hacer cosas donde hay un público cautivo que puede recibir y apoyar al músico.

Una de las novedades que Spotify nos ofreció, a partir de ser una banda muy concurrida en esa plataforma, es incluir un botón en nuestro perfil donde nosotros elegíamos a qué asociación de artistas o de músicos del mundo podíamos donar dinero. La gente cuando ingresa a nuestro perfil y toca ese botón, por alguna forma de pago electrónica, puede depositarle dinero a la entidad directamente, o sea no a nuestra cuenta, ni a la de Spotify. Al cabo de un tiempo, Spotify, todo lo recaudado lo multiplicaba por dos. Nosotros elegimos la Unión de Músicos Independientes (UMI) de Mendoza. Nos dijeron que ya hubo varias donaciones.

Es importante saber que Spotify les paga a los músicos por autor, intérprete y los derechos del streaming. Es importante que el músico lo sepa porque hay mucho prejuicio con eso. Me consultan sobre la problemática del músico, me pidieron curar "playlist" (listas de reproducción), y tuve así la oportunidad de involucrar a banda independientes, por ejemplo a La Yugular la puse ya en playlist editorial que hace que la escuche otro público.

Los músicos tenemos que cambiar eso de tocar la guitarra en la peña de nuestro pueblo, ya los cd no se hacen más, los autos no vienen con reproductor de cd, sino con un bluetooth para conectarse a redes y plataformas. Con Karamelo, eso es lo que hacemos, concientizar a la gente que eso es el futuro, y que el músico se tiene que adaptar, y tener por ejemplo un celular que esté a la altura de estas novedades. Hay hasta una aplicación para hacer ensayos virtuales, para ensayar con toda la gente sin latencia, y otras cosas, pero tenés que tener un celular de última generación. Ya no salimos a pegar afiches en las calles, tenemos otro mecanismo de difusión.

¿Sentís de alguna manera que este "parar" hizo falta para aprender todas estas cosas y empezar a usarlas?

Sí, hasta los médicos atienden online, y es más rápido. La gente en estos cien días ha pensado mucho, se ha dado cuenta que el mundo estaba difícil. La gente se dio cuenta que se la engaña, que se dan cuenta del juego político, y se enlazan en peleas mediáticas en redes. Y al final nos damos cuenta que todo esto está manejado por la naturaleza, por la Pachamama, ves una flor saliendo en pleno invierno y decís: "Esto es lo que vale!".

Todo esto hizo temblar al sistema político, al sistema social. Está con mucho miedo la extrema derecha y la extrema izquierda también, porque la gente piensa.

En este sentido, este período de cuarentena para mí, ha sido muy positivo. No le viene bien al sistema porque la gente se despierta, sabe que tiene que consumir menos. Ya la gente no va ir al shopping a comprarse el muñequito de goma o el libro de Laly Espósito, porque tiene que comprar arroz, remedios, dentífrico.

¿Y cómo te ves vos y a Karamelo Santo, a partir de esto?

Nosotros íbamos a hacer un disco que lo estaba componiendo. Y todas las letras que tenía quedaron obsoletas. A ese nivel te digo. La literatura y el ritmo que venía muy reguetonero, muy trapero, cambió. Nos hemos puesto punky de vuelta. Un día me puse a revisar todo, y me parecía absurda a letra donde criticaba aspectos de la extrema derecha, y al final me di cuenta que también me engañaban ciertas partes de la política en las que yo creo. Y traté de ponerme del lado de una persona común. Capaz que lo estoy armando de vuelta al disco. Lo voy a dar vuelta. Dejé de trabajar en eso porque todos los días pasaba algo que me cambiaba la cabeza. El uso político y el uso religioso que se le da a la pandemia. Uno puede consumir todos los discursos de adoctrinamiento que haya en los canales, y salís afuera y ves la tierra está renaciendo, y ya no querés que nadie te hable de nada. Lo único que quiero es que la Pachamama nos dé un buen día y pasarla bien con la familia. Ningún extremo es bueno.

¿O sea que dejaste de componer? ¿estás todavía mirando?

Sí, estoy en un período de observación. Yo ya estoy grande, y nunca me había pasado de quedarme cien días en mi casa y no salir ni a la vereda porque mi mujer está dentro del grupo de riesgo. La convivencia entre los dos ha sido excelente en el sentido que encontramos espacios y tiempos. Yo la he pasado bien, pero hay gente que la está pasando mal. Fijate la urgencia de estar con quien querés estar, porque esto es terrible para alguien que está con quien no quiere y le suceden estas cosas. Lo mismo con el que no estaba haciendo lo que amaba, la debe estar pasando terrible. Con el tiempo uno se da cuenta que hay que gastar el tiempo, solamente en lo que uno ama. Me está pasando a mí. Es una cuestión de decisión. La cuarentena me enseñó mucho.