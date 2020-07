Sólo hubo dos casos positivos de coronavirus

El jefe del Grupo de Artillería de Montaña 5, teniente coronel Gerardo Benegas, afirmó que en esa unidad castrense solo hubo dos casos positivos de coronavirus, y que no se aislaron trescientas personas como se publicó en redes sociales.

Benegas indicó a El Tribuno de Jujuy que hace dos semanas se denunció en forma anónima que los supuestos trescientos contagios se habían producido por una actividad realizada en esa unidad sin cumplir los protocolos de bioseguridad.

"La persona que escribió esto desconoce que si bien tenemos normas que están relacionadas con el Covid-19, dentro de la institución nunca dejamos de hacer nuestras actividades que son habituales de adiestramiento físico-militar. Se realizan manteniendo distancias y medidas de protocolo. Y en esa denuncia anónima se difamaba que por culpa de esto había trescientas personas aisladas, cuando en el barrio del cuartel sólo viven cuarenta y cuatro familias".

El jefe militar señaló que el primer caso positivo no se conoció en forma inmediata porque era asintomático. "El impacto hasta ahora es mínimo, sólo tuvimos un hombre más con coronavirus, y hasta ahora esas son las consecuencias de haber tenido a este hombre sin darnos cuenta. Lamentablemente no nos dimos cuenta porque no levantó temperatura, no tuvo dolor de cabeza, dolor de cuerpo ni absolutamente nada durante toda la semana", apuntó.

Respecto al protocolo que se cumple en ese regimiento, señaló que "a los que entran al cuartel les tomamos la temperatura, nos lavamos las manos, y a los hombres los rociamos con un producto especial cada vez que entran. Así que se tomaron todos los recaudos y lógicamente es obligatorio el uso de barbijo dentro de las instalaciones, mantener las distancias y está todo demarcado".

También hizo saber que el primer contagiado vive en la zona céntrica de la ciudad, fuera de las instalaciones del cuartel, por lo que es muy posible que contrajo la enfermedad en ese lugar. "Por lo tanto hicimos todo el mapa de contactos estrechos y a toda esa gente le dijimos que se tenía que aislar en sus domicilios, y más que nada cuidar a sus familias porque no se sabía si estaban infectados o no. Hasta que les hicimos el PCR, que no dieron resultados positivos, por lo que hasta el momento no tenemos más infectados".

El jefe del GAM 5 reveló que el primer contagiado "estuvo en mi oficina trabajando alrededor de veinte minutos, ambos con tapabocas. También tomé las mismas medidas que los otros contactos estrechos, ya que cuando me enteré en mi casa me aislé en otra habitación, tomando todos los recaudos, hasta que me hice el PCR que dio negativo. Allí uno se puede dar cuenta de la importancia de la distancia social y usar todas las medidas de precaución, como usar el tapaboca, que parecen sencillas pero que aunque es muy difícil hacerlo, son efectivas", remarcó Benegas.

Finalmente, apuntó que en esta época del año hay menos gente en el GAM 5 y que diariamente un grupo de diez efectivos colabora con el COE en lo que hace a logística y tareas administrativas, en especial en la preparación de comidas y viandas.