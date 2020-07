Un diálogo “en serio para levantar la Argentina”

El presidente Alberto Fernández afirmó ayer ante referentes legislativos de Juntos por el Cambio que espera tener un diálogo “en serio para levantar a la Argentina” y no para sacarse “ventaja”.

“Les propongo que dialoguemos en serio para levantar a la Argentina, no para sacarnos ventaja”, subrayó el jefe de Estado en una videoconferencia con diputados y senadores del PRO y la UCR. Y agregó: “Es la hora de levantar a la Argentina y no lo quiero hacer solo con el Gobierno, quiero que lo hagamos todos los argentinos. Animémonos, podemos hacerlo, demostremos que somos una generación distinta”. También les reclamó “respeto” y les cuestionó su postura por el crimen de Fabián Gutiérrez.

Luego de varios días de tensión entre el oficialismo y la oposición, el mandatario aceptó un encuentro a solas con los legisladores del PRO y la UCR -no estuvo la Coalición Cívica-, que habían reclamado no compartir la reunión con el resto de la oposición, como había planteado el Gobierno en un principio. “Creo y valoro el diálogo.

Poder hablar, escuchar y respetarse es central para que el diálogo funcione. El ida y vuelta es una condición central, lo reivindico”, resaltó Fernández. “No se puede confiar si alguien muere y en un momento se convierte en una victima de mi vicepresidente. Es difícil construir confianza desde allí. Se construye sin hipocresías y honestamente, me dolió vivir eso esa semana. Respetémonos. En política no todo vale. Somos seres humanos”, enfatizó.

“Me acusaron de cosas horribles”

El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que la decisión de su Gobierno de rescatar a la empresa Vicentin se sustenta en la necesidad de “preservar a un operador muy importante para la economía argentina” y admitió haber tenido una “percepción errada” acerca de la mirada de algunos sectores sobre lo que ocurrió con la firma cerealera. “Yo creí que la situación estaba mucho más asumida porque estábamos recuperando una empresa importantísima; me acusaron de cosas horribles, bueno, vamos a ver cuáles son las propuestas”, expresó el Presidente, quien ironizó que, si sus intenciones fueran sólo expropiar, “no hubiese pensado en una empresa en quiebra”.

El mandatario defendió su decisión de ir al rescate de la empresa Vicentin porque es la “primera agroexpotadora del país” y agregó: “Estoy preservando la continuidad de un operador muy importante para la economía argentina y para que eso no se siga trasnacionalizando”. “Yo me equivoqué con el tema Vicentin, porque pensé que la situación de crisis (de la empresa) estaba más asumida y que cuando anunciáramos su intervención todos iban a festejar”, admitió. En esa línea, reveló que en un diálogo que tuvo con el CEO de la cerealera, Sergio Nardelli, este le reconoció su imposibilidad de recuperar Vicentin.

“El señor Nardelli me dijo a mí: ‘Perdi mi empresa, yo ya no la puedo recuperar’”, contó el mandatario en la entrevista. “La verdad, lo que me propuse es salvar una empresa, que es un empresa de referencia en un mercado estratégico para la Argentina. Parado no está, seguimos trabajando. Lo que no quiero es generar un conflicto. No quiero vivir en un país donde cada decisión que se toma es un BocaRiver”, dijo. En ese sentido, aseguró que “soy muy repestuoso de la propiedad privada”.

“Dejar la tensión permanente”

El presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radica (UCR), Mario Negri, pidió ayer “dejar la tensión permanente y evitar el default político”, al participar de una videconferencia del presidente Alberto Fernández. Negri fue el último de los cinco legisladores de Juntos por el Cambio que hizo uso de la palabra. “Es imperioso, en tiempos de libertades limitadas por la pandemia, que se respete la división de poderes. Eso va a dar más robustez a la democracia.

Cada uno debe hacerse cargo del pasado que tiene, esa es la única forma de dejar la tensión permanente y evitar el default político”, enfatizó Negri durante la reunión virtual. En ese marco, el diputado nacional explicó: “No venimos a buscar la uniformidad a esta reunión, ni tampoco hay que sobreactuar. Las fotos son para luego de los acuerdos, no para antes”. “El consenso hay que construirlo, por ello hay que dejar los agravios de lado. Tenemos que enfrentar los desafíos que tiene el país, que son muy grandes y urgentes”, manifestó en un comunicado.