¿De que vive un artista en Jujuy? Pues la pasividad en una situación tan extrema aclara que no del arte.

Lamperti a mediados del siglo XIX describe la decadencia del canto como resultado de dos avances, uno humanitario que en consecuencia desaparece a los soprani (1) y con ello a la pérdida de los cultivadores del canto y la segunda al mercado, que "simplifica" las tesituras de los cantantes para llegar a más público y su derivación en una retracción de la inteligencia.

Siempre creí que era esencial para mí y mi familia. Hace más de 100 días que no soy esencial, más de 200 días que por no ser esencial según quienes me contrataron, no llega una moneda a mi cuenta. El banco no quiere arreglar que pague mis deudas a partir de cuando comience a producir, mi único ingreso se va en la tarjeta de crédito, debería conseguir un decreto y presentarme junto al gobernador o con la totalidad de los clientes para que "hagan de banco" en estas circunstancias. Somos clientes hace más de 10 años.

Recurrentemente recuerdo a Eusebio de la Santa Federación (2).

La cultura de la culpa, la vergüenza de ser ridiculizados y el bulling instalados no recibe actual ni mejor ejemplo que el discurso de la película "el día de la independencia" (3), (copia que si saliera del preámbulo de la constitución de cualquier país islenskaparlante hubiera sido aplaudido por 10 personas 30 segundos). Este evento fue visto por miles de personas. Se replicó por todos nuestros canales, de otras provincias, de otras latitudes porque es esencial.

Fundamental es que permanezca invisible la ineficiencia del sistema. Esto pasa todo el tiempo en las tramas anónimas invisibles del Estado.

Al coya se lo ataca.

Todos los discursos son iguales pero como el virus, no lo vemos.

¿Independencia de que?

No se puede ser libre sin tener clara consciencia de la dependencia que tenemos unos de otros.

El número de infectados no lo sabemos, sabemos los confirmados. Sin tests vamos a ciegas, suponemos, deducimos el número de contagiados. Pues señores, somos ciegos, limitados por una realidad que para muchos es invisible.

Corolario

Con qué herramienta creen que van a abrir los ojos a los invidentes si no la cultura: la poesía, las lenguas, las partituras, los símbolos, los colores?

Creí ser esencial para mi familia.

El arte no es esencial, todavía nadie ve sus virtudes.

(1) castrato / castrado. Niño castrado para la conservación de su voz de soprano.

(2) Adoptado y protegido por Rosas, fue junto a Biguá uno de los bufones que Juan Manuel tenia para gastar bromas con amigos y burlarse de los enemigos. Lo titulaba "Eusebio de la Santa Federación", "Su Exelencia", "Gobernador de la Provincia", "Conde de Martín García", "General de las Californias", "Majestad de la Tierra", "Gran mariscal de la América" y "Conde de la Quinta de Palermo de San Benito.

(3) seguramente esto ya lo sabe.