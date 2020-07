Gustavo Fernández enlutó al fútbol de la provincia ayer

Los mensajes invadieron la red social de Facebook de Gustavo Fernández. Uno mejor que otro, pero todos con el mismo fin, remarcar la gran persona que fue en su paso por esta vida. "Triste, un amigo que se fue, y a cualquiera que se le va un amigo le causa un dolor profundo", expresó Jorge Fernández.

"Bachi", como lo conocen en el fútbol al entrenador, recordó con mucho cariño a "Sepu" Fernández: "Fue ayudante de campo en Cuyaya en el 2014, un lindo poster que sacó El Tribuno de Jujuy cuando salimos campeones, lo dirigí desde la reserva de Gimnasia y Esgrima en 1995, allí lo conocí, siempre tuvimos un gran trato, un ser humano excepcional, un tipazo".

Gustavo siempre fue un amante del deporte, sobre todo del fútbol, "en Puesto Viejo desde que regresó de Estados Unidos puso la escuela de fútbol Los Koyotes, trabajó con las inferiores y primera de Juventud de Puesto Viejo, una persona muy querida en su lugar de origen, una excelente persona", remarcó Jorge Fernández ante El Tribuno de Jujuy.

En poco más de un año la salud del querido Gustavo Fernández se fue deteriorando, "hace un año, poquito más, se descubrió que no le funcionaba los riñones y tuvo que comenzar a hacerse diálisis, estuvo complicado, hace más de dos meses se vino aquí porque él es de Puesto Viejo, pero se fue complicando más, fui a verlo, estaba muy complicado, no podía caminar, me contaba su esposa que había tenido una crisis y dejó de caminar, estaba con andador, recién estaba comenzando de nuevo, y luego fue internado", rememoró el técnico de la escuela de fútbol infantil "Padre Gottig".

En medio de un sollozo, "Bachi" recordó como el profe "Sepu" Fernández además de dar las indicaciones de los trabajos, se movía a la par del resto de los jugadores, "entrenaba a la par de sus chicos, un día fue al entrenamiento y se sintió muy cansado, agotado pero sin hacer nada".

Fernández esperaba un trasplante que nunca llegó, "estaba en lista de espera, psicológicamente estuvo muy mal, estaba en lista de espera para trasplante, y me contó que lo llamaron tres veces porque iban a trasplantarlo en Córdoba, armó el equipaje y todo y cuando estaba por salir lo llamaban para decirle que no era compatible, eso también fue un golpe muy duro". Por último, reconoció la gran persona que fue Gustavo, "muy querido por todos, un ser humano excepcional, siempre lo vamos a recordar", culminó.

Desde el Club Juventud de Puesto Viejo también le dedicaron sentidas palabras. "Hoy nos golpea de cerca una triste despedida, partió al reino de los cielos nuestro querido profe Gustavo ‘Chavo’ Fernández, quien aportó gran parte de su vida a nuestro club, formando jugadores, entrenando las diferentes divisiones del club, dirigiendo juveniles y mayores y sobre todo siempre aportando ideas para la institución. Te vamos a extrañar mucho, nos queda el consuelo de que ya estarás sin dolor pero sabemos que tu partida sin duda nos duele a todos".