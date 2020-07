"El 70% se enfermará y en su mayoría será como una gripe"

El 70 % de la población mundial se va a contagiar de Covid-19, y la mayor parte de ese porcentaje lo cursará como una enfermedad tipo gripe o resfrío fuerte, expresó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, Sara Zurita Martínez, licenciada en Genética y doctora en Microbiología y Genética Molecular manifestando que coincide con ese paradigma conocido como la teoría Merkel.

Como con otras enfermedades, es clave analizar el momento del contagio y el tiempo que transcurre hasta que ingresa al hospital, dijo.

En ese sentido indicó que "los adultos jóvenes sanos deberían salir, exponerse y generar anticuerpos, mientras que los adultos mayores y enfermos deberían estar encerrados junto a una persona que les provea lo necesario. Esa sería la clave para sobrellevar la situación".

Señaló también que todo eso debe estar sujeto a una conciencia colectiva y que todo es nuevo por lo que pueden haber cambios constantemente como ocurrió desde el principio, que se fueron sumando más características que posee la patología en relación a los síntomas frecuentes que presenta la gente y que se acrecentaron a lo largo del tiempo.

"Del virus no me sorprende nada, como bióloga no me llama la atención. Es un virus respiratorio muy similar a la gripe, al H1 N1. Desde el 2003 fue caracterizado por primera vez este virus relacionado a una infección que había existido en ese momento. Luego en el 2009 se llamó Mers, en Medio Oriente", añadió.

Asimismo sostuvo que este virus adquirió "a través de una mutación, una partícula en su cubierta proteica que le da mayor posibilidad de adhesión a las células a las cuales ingresa para realizar su ciclo replicativo, es un virus que es más infeccioso. En su cubierta proteica tiene una proteína que la ayuda a adherirse más fácilmente a las células que infecta. Es común y corriente, no es el del ébola que se transmite por aire y si así fuera sería una tragedia".

"No se define aún si es sólo por contacto o sólo por el aire, es algo novedoso que se está estudiando y no es como otros que son muy difíciles de tratar como el VIH. Éste es sencillo, no es un retrovirus. La característica que tiene es que es más contagioso y hace que la gente se contagie toda junta al mismo tiempo", afirmó.

Preocupación sanitaria

Zurita Martínez puntualizó que la mayor preocupación desde la política sanitaria en el mundo pasa por evitar que todos se enfermen en el mismo momento por eso es que los que tienen otras patologías y los adultos mayores son los que tienen que estar en mayor cuidado.

"Eso provoca un miedo a nivel mundial causando que mucha gente requiera al mismo tiempo los servicios hospitalarios y que en algunos casos se colapsen, falten camas o respiradores", dijo.

Población joven activa

La especialista además comentó que, considerando que esto ocurrió desde diciembre, "lo mejor hubiese sido que la población joven activa hubiese seguido realizando sus funciones normales con precaución ya que en personas sanas, en la mayoría, cursará como una gripe fuerte. Y podrían hacer la cuarentena en su casa evitando contacto con adultos mayores y con aquellos que poseen otra enfermedad".

"Pero hay que decir -advirtió- que nosotros hoy en día no sabemos cuál es el título del anticuerpo que produce el organismo al estar expuesto al Covid. Eso se está estudiando, tampoco sabemos qué duración tienen los anticuerpos que hemos producido al tener contacto con el virus. Eso seguramente lo vamos a conocer. Puede pasar que haya adultos mayores que transiten la enfermedad como una gripe fuerte o puede ser que tenga algunas enfermedades subyacentes como diabetes o hipertensión, y le provoque la muerte. No es lo mismo el estado fisiológico de la persona en el momento de ser infectado".

Mañana dictará charla sobre cáncer

Mañana, desde las 18, a través de la plataforma de Facebook de la fundación Ars Médica, la doctora Sara Zurita Martínez brindará una charla virtual para el público en general denominada “Genes: ¿cómo participan en el origen del cáncer?”. Al respecto, mencionó que “muchas veces las personas cuando le dan el diagnóstico se llevan algunas sorpresas y por eso es indispensable que estén informadas sobre lo que ocurrió en su cuerpo. Y de ahí surgen situaciones de angustias y miedos, por eso la charla para contarles a todos cómo se origina la patología”.

La misma está en el marco de los talleres que la fundación “Ars Médica” viene realizando desde hace cuatro años a través de un convenio con el Instituto de Seguros de Jujuy, Pami y otras obras sociales que son abiertas a todo el público. El objetivo es brindarles a pacientes y familiares un espacio en donde puedan obtener información científica relacionada a la oncología y otras áreas que hacen al paciente oncológico como la nutrición, fisioterapia, psicología, etc. Y también otra parte de los talleres están orientados a lo emocional con actividades lúdicas para que el paciente cuente su experiencia. Estas charlas se habían postergado por la pandemia y ahora se retomaron de forma virtual. Se podrá asistir a la misma ingresando al Facebook: Fundación Ars Médica.