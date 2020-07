"Tenemos el potencial para ser profesionales"

SILVINA ARROYO / ES NUTRICIONISTA Y TÉCNICA EN COMUNICACIÓN

La jujeña Silvina Yessica Arroyo nació con escoliosis y luxación de cadera lo que le generó que nunca pudiera caminar, pero eso no la limitó.

Su actitud resiliente le permitió superar dificultades de movilidad y estudió en Tucumán lo que le valió hoy poder desempeñarse hoy como nutricionista, y haberse recibido en Jujuy de técnica en Comunicación Social.

"Físicamente sí me limitó porque me trajo complicaciones a nivel de la masa. Los médicos me dijeron que si hacía una rehabilitación intensiva, iba a lograr caminar. Lamentablemente por mi estilo de vida, mis estudios y hoy mi profesión se me dificulta dedicarme en un cien por ciento a la rehabilitación, sumado a que las obras sociales en Jujuy no reconocen lo que el paciente necesita para rehabilitarse", explicó Arroyo.

Detalló que la obra social no le cubría el 100 % de la rehabilitación, por lo que no podía ser tan intensiva como necesitaba, y que sumado a su activa dinámica laboral decidió hacer la rehabilitación en su casa.

"En mi niñez me tuve que acostumbrar a un vocabulario nuevo, escoliosis, luxación de caderas y a mirar porque yo ando en silla de ruedas. Pero no fue traumático, fue un aprendizaje y crecimiento para mí porque tuve que aprender eso en lugar de andar en bici, que es lo que se aprende de chico y yo tuve que familiarizarme con eso", recordó.

Es hija única y transitó la primaria y secundaria feliz, rodeada de compañeros que nunca le hicieron bullying ni la discriminaron. "Tanto en la primaria como en la secundaria tuve compañeros muy inclusivos y comprensivos, y siempre me hicieron partícipes de actividades o cosas que se hacían en el colegio", explicó recordando tiempos en Tucumán.

Hasta allí se había mudado con su familia porque en el año 1989 en Jujuy no había especialistas en columna que necesitaba en Jujuy para tratarse. Entonces estudió y se formó allá pero no tuvo problemas y creció yendo a casa de sus amigas.

"En mi secundaria si quería ir a bailar iba, nunca me privé ni tuve el pensamiento del qué dirán, obviamente causa impacto, y me generaba placer que a partir de visualizarlo puede generar un cambio. A partir de mi presencia le daba un mensaje de que se puede, y por ahí se rompe el prejuicio de que la persona con discapacidad motriz solamente tiene que estar en la casa o en situación de dependencia", expresó.

Por otra parte, debido a que hacía su rehabilitación en casa, cuando necesitaba aparatos iba a un gimnasio, lo cual explicó causaba impacto y encontró que los "personal trainers" no estaban preparados para asistir a una persona con discapacidad, que implicaba un proceso de adaptación de ambos.

"La única limitación que sentí y la sigo sintiendo es en la parte de la arquitectura física, que te limita a querer hacer cosas porque en algunos lugares no hay espacios físicos adaptados, colocación de sensores, las rampas que no sean empinadas en la zona céntrica, porque eso limita y genera dependencia", explicó.

De hecho, a la hora de trabajar, contó que encontró algunas dificultades porque tenía que tratarse de un lugar con espacio físico adaptado, lo cual llevaba tiempo. Arroyo, de 30 años, actualmente se desempeña en el Centro Provincial de Adultos Mayores (Cepam).

Explicó que la ley indica sólo el 4 % del cupo para las personas con discapacidad en una institución pública, porcentaje que consideró que "es mínimo y queda mucha gente fuera".

Las dificultades para desplazarse

Por otra parte, Silvina Yessica Arroyo, consideró que con el tiempo se ven algunos cambios en la sociedad jujeña con la mayor visibilización de la discapacidad a través de algunos referentes, pero que siguen habiendo falencias en la accesibilidad arquitectónica de instalaciones públicas y privadas. Planteó que algo de lo que se carece en Jujuy es un transporte público adaptado, o en su defecto una tarifa adaptada en remises, por ejemplo anta la falta de un sistema público accesible. “Los que tenemos discapacidad motriz no contamos con un colectivo adaptado ni una tráfic donde la tarifa sea económica.

Nos tenemos que movilizar en remís donde la tarifa es normal”, afirmó. Insistió por ello que ahora se necesita contar con transporte público adaptado para uso de personas con discapacidad. “No es lo mismo poner una rampa en un colectivo porque no hay mucha seguridad o no tienen los cinturones adecuados que se necesita, que hacer una tráfic para uso de personas con discapacidad y con tarifa accesible, porque la mayoría de las personas con discapacidad no trabajan, dependen de pensiones que no son suficientes para solventar esos gastos”, consideró.

Por otro lado planteó también que los trabajos que se suelen destinar para personas con discapacidad se orientan generalmente a que hagan artesanías o manualidad, que sin desmerecer, aseguró no se contemplan otras tareas. “Creo que las personas con discapacidad tenemos el potencial para ser profesionales, educarnos, estudiar y perfeccionarnos. Nada más que tienen ese prejuicio y se nos vincula con hacer manualidades y artesanías, y eso tiene que ver con el entorno social y familiar que lleve a que la persona se limite a eso, si no tengo una persona que me potencia a crecer y lo más probable es que yo crea que sólo puedo hacer eso”, dijo.

Silvina Arroyo tiene escoliosis y desplazamiento de cadera. Esocoliosis es una condición patológica de la columna vertebral caracterizada por una deformidad espinal en las tres dimensiones del raquis (planos coronal, sagital y axial). Constituye una entidad de alta incidencia en la población pediátrica, especialmente en los adolescentes y en el sexo femenino. Se caracteriza por la presencia radiográfica de una curva en el plano frontal. Puede ser idiopática o estar asociada a otras patologías.

La escoliosis idiopática del adolescente (EIA) es aquella que se manifiesta entre los 10 años de edad y la madurez esquelética. Es más frecuente en mujeres (70 %). En tanto, el desplazamiento de cadera o pérdida de la relación normal de los huesos que forman una articulación se conoce como luxación. En el caso de la luxación de cadera, la cabeza del fémur sale de su cavidad en la pelvis (acetábulo).