Denuncian a policías por golpear a un conductor

Días pasados conocimos la noticias de que un joven de Rinconada había tenido un enfrentamiento con efectivos policiales en un control de ingreso al pueblo, la versión que se hizo pública decía que había desobedecido las órdenes de los efectivos de forma violenta por lo que fue demorado. Sin embargo Raúl asegura que la verdadera historia es otra. Denunció ayer ante la Regional 5 de La Quiaca a dos efectivos policiales que lo golpearon hasta dejarlo inconsciente.

Raúl Morales indicó que el viernes salió del pueblo de Rinconada con permiso de la policía a auxiliar a un familiar que había tenido un desperfecto mecánico en el campo, se retiró a las 16.40 para regresar a las 18. Cuando ingresaba al pueblo en el control policial un agente lo abordó de mala manera acusándolo de violar la cuarentena a lo que él respondió indicando que tenía permiso, que no había hecho nada malo generándose una discusión donde uno de los efectivos lo obligó a bajar del vehículo y le puso esposas. Esta situación indignó al poblador quien reclamó que lo estaban deteniendo injustamente, ante el reclamo llamaron al patrullero y lo cargaron en la caja donde dos agentes lo golpearon hasta dejarlo inconsciente.

Al ver que estaba inconsciente lo habrían llevado al puesto de salud del pueblo donde horas después Raúl recobró el conocimiento con todo el cuerpo golpeado. La enfermera del lugar que lo había auxiliado lo derivó al hospital de La Quiaca.

El sábado por la mañana Raúl radicó una denuncia en contra de dos agentes policiales, uno de apellido Cruz y el otro Armella, por apremios ilegales y abuso de autoridad.

"Yo salí con permiso en el día de circulación de DNI que me correspondía a auxiliar a mi primo, no salí violando la cuarentena. No salí escondiéndome. Cuando me hicieron el control me habló de muy mala manera y yo le reclamé, nos cruzamos en palabras y ahí llaman a dos efectivos y me ponen las esposas y me dicen que estaba ebrio, cuando no estaba ebrio ni encontraron nada en la camioneta, solo una botella con agua con lavandina", expresó Raúl.

"Cuando reclamé que me saquen las esposas, me dijeron que espere que ya venía el patrullero. Me cargan como un perro, en una camioneta cabina simple. Les pido que me suelten las esposas, me agarra del cuello, lo muerdo porque no podía respirar, me aprieta la cabeza con el pie y me golpean hasta quedar inconsciente, mientras hacían el recorrido. Me desperté cuando estaba en la salita de primeros auxilios", contó el joven.