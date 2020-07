El "lobo" obsequiará una camiseta oficial a los pacientes donantes

Buscando incentivar a posibles donadores de plasma en la provincia, el "lobo" decidió obsequiar una camiseta oficial del club a las personas recuperadas de coronavirus que decidan realizar este acto de caridad.

Bajo el lema "¿Te recuperaste del Covid-19? Doná plasma y te regalamos una camiseta", ayer, en la página del club se puso en marcha la campaña solidaria.

El presidente "albiceleste", Fabián López, contó a El Tribuno de Jujuy el motivo de la iniciativa. "Es un tema que venimos hablando con algunos presidentes de la divisional, de la Primera Nacional, desde hace un tiempo. Gustó la idea y la Comisión Directiva consideró que sería nuestro aporte en la lucha contra el coronavirus", explicó.

"Tenemos entendido que de 44 recuperados, sólo dos donaron plasma. Entonces, nos pareció una muy buena idea incentivar a quienes superaron la enfermedad y que puedan colaborar para que otros salgan adelante", arengó López.

Gimnasia, vale recordar, apenas comenzó la pandemia en el país ofreció sus instalaciones a las autoridades del COE provincial para lo que considerara necesario. "No nos tenemos que olvidar que Gimnasia y Esgrima de Jujuy fue creado como un club social. Entonces, no tenemos que apartarnos del objetivo fundacionales y menos en estos momentos que el problema no es sólo de la ciudad, sino del mundo", dijo.