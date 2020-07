El oficialismo respaldó a Fernández por reuniones

El senador rionegrino Alberto Weretilneck consideró que Juntos por el Cambio "menospreció al resto de las representaciones" al solicitar una reunión separada con el presidente Alberto Fernández, mientras que el jefe del bloque oficialista, José Mayans, defendió la decisión del mandatario de aceptar el pedido de la oposición.

El legislador del monobloque Juntos Somos Río Negro, que participó del diálogo por videoconferencia que mantuvo el jefe de Estado con distintos referentes de la oposición, se mostró molesto por el reclamo de Juntos por el Cambio de tener una reunión aparte.

"Fuimos destratados por Juntos por el Cambio, que menospreció al resto de las representaciones", sostuvo en declaraciones radiales Weretilneck, y agregó: "El Presidente nos dijo que hubiera preferido hablar con toda la oposición junta pero la condición la puso Cambiemos". Al respecto, el exgobernador rionegrino agregó: "Entendemos lo que hizo el presidente Alberto Fernández, que no podía dejar de hablar con Cambiemos. Nos dolió lo que hizo Juntos por el Cambio pero no le trasladamos esa bronca al Presidente".

Por su parte, Mayans justificó este martes la reunión de forma separada que mantuvo el jefe de Estado con los referentes parlamentarios de la principal bancada opositora, al señalar que fue "una decisión del Presidente para escucharlos".

Si bien el formoseño reconoció que "la visión de los otros bloques fue de rechazo total" a la actitud de Juntos por el Cambio, argumentó: "Cuando uno dice vamos a hacer un diálogo hay que ver qué pretende el sector con el que uno va a dialogar".

Una de las cosas que dijo el Presidente en la reunión, según resaltó Mayans, fue que "no se discriminó a nadie" en la asistencia financiera a las distintas provincias.

Respuesta a Bonafini

El mandatario Alberto Fernández le respondió ayer a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, tras sus críticas a la reunión con la oposición de este lunes, y sostuvo que tiene "la enorme responsabilidad de ser el Presidente de todos los argentinos". "Ustedes saben muy bien que en la mesa de este Presidente se sienta gente de empresas grandes, medianas y pequeñas, trabajadores y trabajadoras, movimientos sociales, estudiantes, jóvenes, nuestros científicos, todos y todas, porque esa es mi responsabilidad", enfatizó en una carta dirigida a las Madres. Bonafini, que dijo sentirse "herida y agraviada" por los encuentros que Fernández mantuvo con empresarios y referentes de Juntos por el Cambio.

Kusnetzoff se contagió el virus

El conductor de radio y televisión Andy Kusnetzoff anunció este martes que se contagió coronavirus, algo que confirmó luego de realizarse un hisopado por sentir síntomas compatibles con Covid-19. Kusnetzoff reveló en su programa de radio que tiene coronavirus: “El sábado estaba medio baqueteado, tenía un poco de tos y el domingo seguí con bastante tos.

Fiebre no tuve pero por precaución el lunes me hice ver”, relató el conductor de “PH, podemos hablar”. Y agregó: “Luego de eso tomé la decisión y fui a la clínica donde estoy ahora, me hice el hisopado y di positivo en el Covid”. El periodista explicó que desde que empezó la pandemia tomó “las precauciones necesarias para no contagiarse”, sin embargo en su programa de TV no se cumplía con el distanciamiento social ni se usaban barbijos, compartiendo muchas personas a la vez el mismo espacio cerrado durante al menos una hora.

“El que me conoce y el que trabaja conmigo sabe que soy muy ‘obse’ con los cuidados. Venía esquivándolo desde que volví de Europa, ya no quería dar besos ni abrazos”, contó y explicó que más allá de la preocupación por su estado, trata de buscarle un lado bueno: “Veo como positivo como que voy a poder donar plasma pronto”. Por lo pronto, Kusnetzoff permanecerá aislado, ya que por ahora, según indicó, ni su hija, Helena, ni su pareja, la productora Florencia Suárez, se contagiaron.

“Le pongo un poco de humor, no quiero hacer chistes minimizando nada pero estoy en buenas manos, a seguir, cuídense mucho que muy pronto volveré, voy a tardar un tiempo”, finalizó. El último programa de “PH, podemos hablar” se grabó el miércoles 8. Habitualmente es grabado los jueves pero como el de la semana pasada fue feriado, se adelantó. Debido al positivo del conductor, todos sus invitados fueron avisados de la situación y deberán ser testeados. Entre los invitados se contó Flor Vigna, quien en diálogo con PrimiciasYa.com dijo: “Me llamó la producción y me explicó todo, muy atentos. Kuarzo y Telefe toman todos los recaudos en la previa, durante y posterior al programa”.