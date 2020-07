Humahuaca: horarios y circulación

Por Daniel Mamaní

El COE municipal de Humahuaca tomó determinaciones a partir de los casos que se dieron en la ciudad quebradeña. Luego de las 48 horas de restricción total fueron analizando las diferentes situaciones e inquietudes que hicieron llegar los ciudadanos, es por eso que en un informe elaborado para la prensa y a los vecinos, se dispuso que la circulación será de 8 a 20 y regirá la terminación de DNI, jueves y sábado terminación par; hoy y el viernes terminación impar. Rigen los permisos nacionales y nuevamente los provinciales que se podrán solicitar vía internet.

No rige en Humahuaca la circulación en sentido unidireccional. En tanto la atención de los comercios será: abastecimiento esencial de 8 a 20; farmacias de 8 a 20 y horario disponible cuando están de guardia. Mercerías, artículos descartables, fotocopiadoras, librerías de 8 a 14. Los trabajadores de la construcción podrán realizarlo a partir de las 8 hasta las 18. Los deliverys funcionarán de 20 a 23.30. Estación de servicio en su horario habitual. Los consultorios en el hospital Belgrano permanecerán cerrados esta semana, mientras que los consultorios privados, laboratorios y ópticas atenderán de 8 a 20. Los puestos de salud y guardia continuarán abiertos por urgencias. El cementerio no abre sus puertas, los albañiles que tengan obras en el mismo todavía no podrán ingresar.

Las ferias todavía no están habilitadas y se encuentra en análisis su apertura a posteriori.

Humahuaca tiene casi treinta casos confirmados de Covid-19.