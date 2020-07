La compleja vuelta a la etapa virtual en Gorriti

Fue uno de los clubes pioneros en volver a la actividad cuando todavía no se habían disparado los casos de coronavirus en la provincia.

Atlético Gorriti volvió a nutrirse, aquellas semanas, de chicos mayores de 12 que regresaron a practicar sus deportes favoritos. Pero en cuanto la curva de infectados creció de manera muy veloz todo volvió a la fase 1, es decir, a la cuarentena más estricta algo que inevitablemente tiró por el suelo los ánimos de los jóvenes deportistas que regresaron a los entrenamietos. Y pese a que en estos últimos días se van flexibilizando algunas actividades, el deporte todavía está lejos de normalizarce algo que sigue repercutiendo (y no de la mejor manera) en instituciones como la de avenida El Éxodo y calle Pueyrredón.

El entrenador y encargado del handbol en Gorriti, Segio Tintilay, dejó sus impresiones ante los micrófonos de El Tribuno de Jujuy.

"Hace días venía pasando rutinas a los chicos con videollamadas de a dos, de a tres pero ellos están bajoneados, no es el ritmo de ellos esto de lo virtual en la parte deportiva, de 25 que tenía quedé con 10 chicos", expresó el "profe" quien de un tiempo a esta parte volvió a introducir el handbol, de manera concisa, en el club "diablo".

"Se tornó complejo. A algunos padres les dio un poco de miedo por los chicos", dijo el DT en referencia al difícil momento que les toca atravesar nuevamente entrenando de forma distanciada y en casa en donde ya los papás se muestran reacios a una posible vuelta a las actividades en el club, todo a causa de la suba constante de casos en Jujuy.

"Quedamos muy parados. La rutina aeróbica virtual no los llena", manifestó Tintilay quien según el tono de su voz se escuchó un poco golpeado por la situación.

En cuanto al desarrollo de la disciplina en otras provincias del Norte, el entrenador explicó: "Son muy pocas las que están regresando a la actividad casi normal". Igualmente aclaró: "Pero es una gran ventaja para ellos ya que ponerlos en línea física más o menos, son unos 20 o 30 días. Eso ya es muy positivo teniendo como objetivos torneos zonales. Sumándole que anímicamente y psicológicamente es un gran alivio para los deportistas de esos lugares volver a practicar deporte".

“La cabeza ocupada”

Otro de los profesores de Atlético Gorriti que también dialogó con este matutino fue Oscar Lozano, quien tiene a su cargo la enseñanza de vóley, algo que evidentemente lo apasiona y por eso saca fuerzas en estos momentos complicados en los que vivimos para no “desprenderse” de sus alumnos.

“Tuvimos que volver todos con el tema de las clases virtuales; solamente martes y jueves estamos comunicándonos con los chicos. No queremos dar clases todos los días porque se hace medio monótono y a los chicos aparte de estar con esta presión del día a día, de la situación que estamos actualmente, no los queremos desgastar mentalmente”, explicó el “profe” entendiendo perfectamente el cambio de emociones por el que se está pasando actualmente a causa de la pandemia que azota al mundo. Para lo que Lozano dijo que desde su equipo de trabajo están “tomando fuerzas entre todos” y “tratando de mantener a los chicos enchufados y ligados al club”.

Siguiendo con esa temática, el entrenador explicó: “Tratamos que los chicos tengan la cabeza ocupada con otra actividad que no sea el encierro cotidiano”. A lo que agregó: “Estamos tratando de inculcar los mayores conceptos de juego, tanto de defensa como de ataque, sobre todo en las divisiones formativas”.

La metodología de trabajo para el “profe” y su equipo es los martes presentar un tema nuevo y el jueves repasarlo. En definitiva, con esto tratan de persuadir a sus pupilos.