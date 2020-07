"Hay que evitar el hiperapego en las mascotas durante la cuarentena"

¿Cómo afecta la cuarentena a los animales?

Por más recomendaciones y consejos para las mascotas, ingresar al sitio web www.filosofiaanimal.com

Esta es una situación que puede afectar a los animales, al igual que los seres humanos, tanto perros como gatos, son animales de costumbres y hábitos, entonces cuando aparece un elemento que afecta o genera modificaciones en esos hábitos y esas costumbres puede afectar directamente al comportamiento o al estado emocional de los perros o gatos y eso va a depender de un montón de factores.

En este tiene que ver la edad de la mascota, el nivel de energía, si era un perro por ejemplo que salía tres veces al día a pasear, o corría una hora en el parque y jugaba con otros perros y hoy esto no lo está pudiendo hacer, esto puede generar frustración y como consecuencia pueden aparecer signos de estrés que pueden ser muy variados: algunos están más apáticos, más decaídos, o todo lo contrario, puede que estén más activos, que ladren por cualquier cosa, o con algunas conductas compulsivas como lamerse excesivamente, o se ponen nerviosos en los pequeños momentos que las personas se van porque de repente se acostumbraron a estar con gente todo el tiempo.

¿Al estar más tiempo en casa con las mascotas, cómo evitamos el hiperapego?

Los perros, como todos los mamíferos generan vínculos de apego con los miembros del grupo y eso está bien, el problema es cuando hay un hiperapego que se manifiesta mediante algunos síntomas. Generalmente lo notamos cuando el perro la pasa mal cuando empieza a perder de vista a algún miembro del grupo. Hay perros que cuando uno entra al baño a pegarse una ducha la pasan mal, raspan la puerta, lloran, o cuando salimos de casa, también la pasan mal, los vecinos nos avisan que se quedan ladrando, y ahí no tenemos un problema de conducta, sino un problema emocional. Es un perro que se angustia y tiene ansiedad cuando se queda solo y esto les pasa a muchos perros, no solamente en cuarentena, sin embargo, es cuando se puede llegar a potenciar.

¿Y cómo hacemos para evitarlo? ¿Qué cosas no se deben hacer?

Si vemos que el perro está desarrollando algún problema de ansiedad en relación a nuestra salida, lo ideal es consultar a un profesional. Si bien cada perro es distinto y tiene su individualidad, si notamos que nuestro perro está dando síntomas de ansiedad cuando se someten a la separación de miembros del grupo o se queda solo, en general lo que se recomienda es hacer pequeñas salidas de pocos minutos, en donde el perro se quede en casa, pero con una actividad que le guste mucho de modo que él pueda relacionar ese momento de soledad con un momento de diversión, que puede darse con un juguete interactivo o algo que lo entretenga. Y así ir aumentando el tiempo de las salidas.

Esto hace que el registro que tenga el animal de quedarse solo, no es un registro de ansiedad y angustia, sino de diversión y entretenimiento. Otra cosa que podemos hacer es no corresponder siempre a la demanda de atención del perro, es decir, vamos a darle atención a sus requerimientos, pero a veces no. De esa manera le enseñamos al perro tolerancia a la frustración, que aprenda que no siempre que necesita atención la va a tener; son herramientas emocionales para evitar una situación de estrés.

¿Cómo se evitan estas conductas en los niños que son los que muchas veces son más permisivos?

En niños menores a 6 o 7 años siempre se recomienda la supervisión de un adulto, porque en la relación con las mascotas se pueden dar un montón de situaciones que pueden perjudicar tanto al perro como al niño., entonces los adultos siempre tienen que estar moderando y modelando las interacciones de animales de compañía y niños.

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de hacer paseos con las mascotas en este contexto de aislamiento?

En cuestiones de higiene se recomienda que al regresar a la casa después del paseo se les limpie las patitas con agua y jabón, no usar alcohol porque puede generar irritación y después ver que, si los paseos son más cortos, que sean de calidad, es decir, que las correas sean largas, que los perros puedan olfatear porque la actividad olfatoria a los perros los relaja mucho, y en casa complementar este déficit de paseo con una buena rutina de entrenamiento.

Los paseos son irremplazables, de modo que hay que hacerlos, pero aun así si estos están un poco acotados hay un montón de cosas para utilizar en casa, juguetes interactivos que estimulan mentalmente a los perros que son algunos desafíos que se le plantean, pueden ser juguetes comerciales o caseros que generalmente proponen un desafío para que animal acceda a la comida. Esto trae muchos beneficios porque mantiene su mente ocupada, tiene que usar su ingenio. También es bueno dedicarle dos o tres momentos al día para jugar con ellos, eso es muy bueno para complementar ese paseo al que no pueden acceder y estaban tan acostumbrados.

¿La cuarentena es un momento propicio para adoptar una mascota?

Es el momento propicio siempre y cuando uno tome una decisión con responsabilidad y para eso hay que informarse sobre todo qué es lo que implica adoptar un perro. Un perro no es un juguete, no es un regalo que hace una persona a otra, la adopción de un perro es una decisión que se toma de manera consiente tomando la responsabilidad que implica adoptar a un animal de otra especie: conocer sus necesidades, cómo se comunica, qué cuidados se le debe dar, teniendo esa información, cualquier momento es propicio para adoptar a un perro. Y la cuarentena tiene sus ventajas ya que uno puede estar más tiempo, puede ocuparse más de la educación del perro e incluso hay gente que lee y se informa más en este tiempo, lo cual es muy bueno.