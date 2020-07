Frente a un gran dilema, la salud o la subsistencia del hogar, vendedores ambulantes volvieron tímidamente el lunes a las calles tras la habilitación otorgada por el municipio capitalino pese al profundo temor que expresaron tener ante la posibilidad de contraer el nuevo coronavirus.

Tras un recorrido de El Tribuno de Jujuy por las zonas establecidas para la venta ambulante de diferentes barrios se pudo observar únicamente la presencia de vendedores de tortillas a la parrilla que ofrecieron su testimonio. Tal es el caso de Mary que expresó "si no nos mata el virus, nos va a matar el hambre", el día del regreso a su puesto después de haber estado ausente durante casi 4 meses.

Habiéndose manifestado preocupada por la actual situación en la provincia que registra una gran cantidad de casos positivos por día, la comerciante exclamó que "personalmente si no me mata el virus, me mata el hambre" agregando que si no sale a vender no tienen ni un peso para comer.

"Yo no cobro nada del Gobierno, ni el IFE. Por eso me tuve que hacer un préstamo de mi familia para volver a emprender porque a las boletas hay que pagarlas todos los meses si no te cortan por eso sí o sí tengo que salir a vender", comentó.

Por su parte, Judith Ramos comentó que después de tantas semanas sin poder salir a trabajar "estábamos esperando muy ansiosos esta habilitación" y que pese al gran miedo que le tiene al virus le tiene "más miedo a las deudas y a no tener algo para llevar a mi casa para comer", comentó la vendedora al destacar que "mal que mal" se cuida con alcohol y agua con lavandina.

Continuando con el recorrido por las zonas habilitadas, otra vendedora que pidió preservar su identidad expresó su preocupación por la fuerte suba de precios que sufrieron los insumos que requieren como la harina, el jamón y el queso.

"Ahora que volví a trabajar fui a comprar una bolsa de harina de 50 kilos y me costó $ 1.700 cuando antes de la pandemia costaba $ 1.400".

Comentó que dentro del cumplimiento de las medidas de aislamiento impuestas por el COE intentó implementar el sistema de reparto a domicilio pero le resultó imposible ya que no dispone de un vehículo para realizar la entrega. "Pude vender sólo a mis vecinos más cercanos y nada más porque no tengo movilidad y pagar a un delivery salía más caro que la tortilla y no tenía nada de ganancia", cerró.