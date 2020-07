La Dirección de Vialidad de Jujuy y la Cámara de Transporte desmintieron los trascendidos de un video que se hizo viral.Indicaron que aún no se realizó ninguna transferencia y que podrían comenzar a hacerlo la otra semana.

El Centro de Transferencia de Carga todavía no está operativo

Desde la Dirección Provincial de Vialidad y la Cámara Jujeña de Transporte Automotor de Cargas (Cajutac) desmintieron los dichos de un camionero que, a través de un video que subió a las redes sociales, relató en detalle la concreción de una transferencia de ganado bovino en la que habría tenido que intervenir personal de seguridad.

Sobre esta situación la encargada del área Logística de la Dirección de Vialidad, Mirtha Sosa, declaró a El Tribuno de Jujuy que ese hecho nunca ocurrió ya que el Centro de Transferencia de Carga Jujuy (CTC) todavía no se encuentra operativo, es decir que aún no se están realizando las transferencias y que sólo el personal de salud les está haciendo test rápidos a los camioneros para determinar si pueden o no continuar su camino.

"Desmentimos el relato de este camionero que dice haber pasado por este predio, ya hemos detectado todo a través de las cámaras por eso pedimos que este señor se disculpe por sus dichos porque de lo contrario dejaremos todo en manos de la Justicia", apuntó Mirtha Sosa quien hizo saber que ponen a disposición las grabaciones de las cámaras de seguridad de dicho predio que se encuentra ubicado en la localidad de Los Lapachos del departamento El Carmen.

El camionero en cuestión, que indicó que transporta material peligroso, expresó en un video que presenció cómo dentro de los galpones en medio de una transferencia de carga de ganado se escapó uno de los bovinos que empezó a aplastar la mercadería que allí se encontraba almacenada en pallets, motivo por el cual un personal de seguridad habría ingresado con un arma para matar al animal.

"El mismo camionero indicó que llevaba carga que nosotros no podemos tocar por ser peligrosa, entonces nos llama la atención cómo él pudo ver lo que pasa detrás del portón si no ingresó al predio", concluyó Rodrigo Palacios, también del área Logística, refutando el relato.

Y sobre la supuesta participación de un personal de seguridad armado ante ese hecho, Mirtha Sosa dijo que "el camionero dice que un efectivo policial sacó una pistola cuando por lo general ellos no portan armas" debido a que "por el mameluco que utilizan les resulta muy dificultoso sacarla, así que todo es falso".

Repudio de la Cajutac

El representante de la Cajutac en el CTC, Juan Sánchez calificó los dichos del hombre como "calumniantes y falaces" y aseguró que "el Centro de Transferencia aún no comenzó a operar por lo que todavía no se transfirió nada". En este marco advirtió que cuentan "con las cámaras de todo el predio que pueden constatar todo lo que estamos diciendo" a lo que agregó que este hecho "es una falta de respeto a los transportistas jujeños".

Sobre cuándo comenzará a operar el Centro de Transferencia el referente dijo que "ya estamos listos para hacerlo pero por la situación epidemiológica de la provincia todavía no pudimos comenzar".

Sin embargo adelantó que estiman que comenzarán a trabajar en el transcurso de la semana que viene pero que se mantienen a la espera de novedades de las autoridades pertinentes.

Realizarán test PCR

Informaron que una vez que el CTC entre en vigencia, personal de salud apostado en el predio realizará pruebas PCR a los camioneros que lleguen y personal de Vialidad instalará GPS en los camiones para monitorear el recorrido que hagan dentro de la provincia. Por el momento y hasta la puesta en marcha sólo se están haciendo test rápidos a los transportistas. Así y pese a los dichos "falaces" tanto desde Vialidad como desde la Cajutac expresaron que continuarán trabajando para ofrecer una buen servicio por lo que están haciendo una sala de espera e instalando duchas.