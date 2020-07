Hoy: performance online con Elisa Barrientos

Hoy desde las 9 la multifacética artista jujeña Elisa Barrientos presentará la propuesta llamada "Ciclo 5528" de la serie Ensayo Abierto en vivo por medio de su página de Facebook (Elisa Barrientos Cazón).

Se trata de una performance que resultó seleccionada en el marco del Concurso Nacional de Actividades Performáticas en Entornos Virtuales impulsado por el Instituto Nacional del Teatro y en el que resultaron favorecidos 513 proyectos de todo el país.

Los ganadores recibieron una suma de $ 10.000 y la convocatoria estuvo dirigida a artistas de diversos lenguajes escénicos de Argentina. Aprobado dentro de la segunda etapa del Plan para la Preservación Operativa de Elencos, Salas y Teatristas Argentinos, el objetivo del Concurso fue contribuir al desarrollo de diversas propuestas creativas, que de manera individual o grupal, desde su lugar físico de aislamiento social, obligatorio y preventivo, confluyan en un hecho artístico utilizando como soporte de creación y difusión la intermediación tecnológica.

En contacto con nuestro medio Barrientos contó que su propuesta tiene que ver con el inicio de un nuevo ciclo andino (el 5528), que comenzó el 21 de junio, "la idea es poner en valor la cultura originaria, migrante y disidente, lo que estoy planeando hacer es trabajar mi identidad como hija de migrantes bolivianos en Argentina, desde el pensamiento de la descolonización, plantear un camino desde ese lugar, empezar a hablar de la identidad porque soy media indígena, media urbana, media chicha, media afrodescendiente, todo medio.

Quiero explorar mi lado femenino y masculino, aspectos relacionados con la ritualidad, dialogar. No hay un guion, yo me entregaré a la situación, es como tirarse a la pileta y volar, a veces salen cosas alucinantes, otras no, a veces me emociono, otras no. Trataré de regular mis sentimientos, quiero trabajar el ser, el estar y el hacer porque nosotros pensamos haciendo. El "Ciclo 5528" es mi camino, mi proceso, es un espacio sagrado, de respeto, lo que tratamos de hacer es compartir energía", expres

Los otros proyectos jujeños elegidos en este contexto fueron: "Vida de cielo violeta" de Julieta Alejandra Quispe, "La Amenaza. Pequeña crónica sobre el encierro de Pupe Sordi" de Violeta Naon, "Saq´ra Supay... con el cuerpo endiablado" de Emanuel Martín Esquivel Viveros, "Pobre Carmen" de Mercedes Virginia Mamaní, "Teatro en flor" de Hilario Alurralde, "Variaciones sobre Camacavada" de Facundo Leonel Mamani Algañaraz, "Mariano reencontrado" de Mariano David Guerrero, "A través de la Humbra Nihili" de Fernando Cordova e "Inspertada" de Elina Rodríguez Gacitúa

"Lo que va a suceder con estas 11 presentaciones jujeños es una visión del enorme "patchwork", del tejido que somos como seres humanos en el planeta en la tierra", indicó Barrientos para concluir.