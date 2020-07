Luis D´Elía se contagió y ahora está internado

El dirigente social Luis D´Elía permanecía ayer internado en el Sanatorio Otamendi "estable" pero con "dolor renal", luego de haber contraído coronavirus y ser parte de la población de riesgo por sus enfermedades de base.

"Estoy mal. Anteayer a la noche me confirmaron que era positivo de Covid-19. Esto es como si tuvieras una gripe muy fuerte y cada 7 u 8 horas un dolor de espalda tremendo. Me dan solo paracetamol", afirmó D´Elía, que es hipertenso, diabético y padece problemas cardíacos.

El dirigente, que actualmente cumple prisión domiciliaria, se encuentra internado desde el lunes en la clínica porteña y espera que la enfermedad no le provoque "ninguna complicación pulmonar".

"Lo importante es que no tenga ninguna complicación pulmonar; el médico ya me dijo: recemos para que no te agarre los pulmones", señaló D´Elía, de 63 años.

Sobre cómo pudo haber contraído coronavirus, en declaraciones radiales señaló: "Yo no salgo a ningún lado. Entiendo que habrá sido cuando las chicas salieron a hacer las compras. Ahora ellas se están haciendo los chequeos correspondientes del protocolo (por contacto estrecho)".

Por ser un potencial paciente de riesgo ante el coronavirus -D´Elía fue condenado por la toma de una comisaría porteña en 2004- se lo benefició en abril pasado con la prisión domiciliaria.

Cacho Fontana

El emblemático locutor de radio y televisión Jorge Cacho Fontana tiene coronavirus, aunque es un paciente asintomático, confirmó su familia.

Fontana, de 88 años, se encuentra alojado en una clínica de rehabilitación para adultos mayores ubicada en el barrio porteño de Palermo, en donde fue hisopado el viernes pasado y dio positivo en Covid-19.

Según indicaron familiares del conductor, Fontana no presenta síntomas compatibles con la enfermedad, está "bien de ánimo" y aislado en la residencia en donde vive.

El pasado sábado se confirmó el resultado positivo del control al que se sometió el locutor, después de que otros residentes también se contagiaran Covid-19. En la clínica de rehabilitación en donde está hospedado Fontana consideran que probablemente algún empleado ingresó enfermo al lugar y contagió al locutor y a otros residentes. Además de Cacho Fontana, otras siete personas dieron positivo por coronavirus en ese establecimiento, entre empleados y residentes. De todos modos, se esperaba aún el resultado de otros hisopados para determinar la cantidad exacta de personas contagiadas en esa clínica y geriatría del barrio de Palermo.