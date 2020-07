Problemas de violencia y cuota alimentaria en cuarentena

"Los principales problemas que se presentan durante la cuarentena tienen relación a la violencia familiar con abundantes casos de agresiones hacia mujeres, de hombres que no cumplen el rol paternal como deberían y de abusos sexuales", señaló Daniela Pelagatti, abogada.

Las situaciones que más llegan a su estudio jurídico, que ya existían en gran número desde antes pero que se agudizaron aún más desde la aparición de la pandemia están ligadas a la violencia familiar, en especial en cuestiones de género, "los femicidios, según un observatorio nacional, del 20 de marzo hubo 57 mujeres asesinadas, es decir, 67 niños que se quedaron sin su madre. Lo más grave fue que el 71% fueron en sus casas, donde se estima que la persona está segura", mencionó en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Lo primero que tiene que saber la gente que sufre violencia es que debe denunciar en las comisarías más cercanas y pedir ayuda solicitando medidas de protección de personas como ser la exclusión del agresor y la prohibición del acercamiento y atención psicológica, entre otros. Todas esas medidas se establecen por un término de 120 días y las fija el juez, además pueden ser renovadas indefinidamente mientras dure la situación.

El 144 es la línea gratuita para realizar denunciar por violencia de género y el 103 es la habilitada por casos de maltrato intantil.

"Lo particular de estos casos es que deben hacer tratamiento psicológico, eso tiene que ir de la mano para poder prevenir que vuelvan a ocurrir esos hechos. Cuando se hace la denuncia el Tribunal debe llamar a agresor y víctima", añadió.

Cuota alimentaria

El tema de la cuota alimentaria es uno de los más preocupantes porque ocurrieron casos de que los padres que no poseen el descuento legal se "borren" aprovechando el distanciamiento social y no cumplan lo establecido.

En ese sentido comentó que "la cuota alimentaria es algo urgente y esencial para que pueda vivir el niño con dignidad y pueda satisfacer sus necesidades. Lo que hay que saber de esto es que para que sea exigible tienen que iniciar un proceso judicial, que los padres lleguen al estudio jurídico para iniciar el trámite. Si el padre no está de acuerdo se va por vía judicial y se hace una demanda de alimentos".

"El monto varía según el caso, si el progenitor tiene un trabajo fijo y no tiene otros hijos, el porcentaje establecido es entre un 15% y 20%. Si tiene discapacidad o dolencia puede pedirse un poco más. Si no tiene un trabajo fijo lo que se hace es fijar la cuota alimentaria según lo establecido por el tribunal", afirmó.

Remarcó que la Asignación Universal por Hijo y la Familiar o el Ingreso Familiar de Emergencia siempre deben ser percibidos por la persona que convive con los hijos.

Régimen comunicacional

Cuando la cuarentena fue estricta, al principio, salió un decreto que prohibía el traslado de los niños. Actualmente eso se flexibilizó y corresponde que pasen una semana con la madre y otra con el padre para que se compartan las responsabilidades como corresponde.

Denunciar casos de abuso sexual

Situaciones de abuso sexual son otras de las que se intensificaron en estos últimos meses, “en el 56% de los casos el abuso ocurre en el hogar de la víctima, el 75% el agresor es el familiar, el 40% es el padre y el 16% el padrastro. Ante cualquier sospecha tienen que hacer la denuncia. Cada situación tiene su proceso”, expresó la abogada. Junto a estudiantes del Colegio “Los Lapachos”, la Fundación “Pámpanos” y Cuidadores de la Casa Común, Daniela Pelagatti realizó un video con el fin de concientizar e informar sobre esta problemática. Asimismo sostuvo que “el fin fue informar a la gente sobre sus derechos y todo lo que pueden hacer frente a un caso.

Queremos concientizar y que todos tomen dimensión de que los abusos sexuales suceden más de los que nos imaginamos, y lo peor es que al ser intrafamiliar en la mayoría de los casos no se denuncia y queda invisibilizado”. Para concluir indicó que “nadie habla de eso, por eso la gente tiene que saber que si toma conocimiento de un caso de abuso sexual tiene la obligación de denunciar sea familiar o no. La Justicia, el Estado tiene la obligación de investigar, y no hace falta la ratificación de los progenitores”. Es importante involucrarse ante situaciones de abuso ya que intervenir en estos casos es clave para que las víctimas puedan salir adelante.