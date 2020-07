A su turno, el diputado Rubén Rivarola se refirió a la crítica situación que atraviesa la provincia respecto a la crisis por la pandemia y respecto al proyecto de reestructuración de la deuda señaló que "en algún momento hay que debatir este tema".

Mientras que en cuanto a la crisis por el coronavirus, Rivarola señaló que "la situación es caótica no solamente en Jujuy, es caótica en todo el mundo" y agregó que "con esta crisis la situación económica empeora día a día".

En ese sentido lamentó que "no sé quién va a quedar parado después de todo esto".

Rivarola también se refirió a la llegada de especialistas que dispuso el Gobierno nacional para ayudar en contener la crisis sanitaria que atraviesa la provincia y señaló que "pelearnos no nos ayuda. Que lleguen médicos y profesionales a la provincia está bien. No es malo pedir ayuda, Dios quiera que el Gobierno cambie de opinión y entienda que el coronavirus no tiene colores políticos, hoy nos importa a todos la salud de los jujeños".

Respecto a la deuda, indicó que "lamentablemente hace falta mucho dinero en la provincia y empresas. Si se puede pagar las deudas habría que hacerlo, porque después ya sabemos los problemas que vienen".

El diputado resaltó que "si podemos pagarla, no importa cuándo, sería bueno, porque esa plata va a quedar en Jujuy".

Rivarola además convocó a los legisladores a "bajar los ánimos" y "empezar a trabajar unidos para que la provincia salga delante de todas las crisis que hoy la atraviesan".

Finalmente, agradeció al presidente Alberto Fernández por el acompañamiento a la provincia y resaltó las medidas que lleva adelante.