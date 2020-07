"Se firmó un acuerdo"

Más de un centenar de familiares de presos se hicieron presentes y rodearon la Unidad Penal del barrio Gorriti de nuestra ciudad y exigían la presencia del juez de Control y Garantías de turno y del juez de la Ejecución de la Pena Carlos Emilio Catán.

Alrededor de las 19, el flamante jefe de la Policía de la Provincia Guillermo Corro y el juez Catán se hicieron presentes en el lugar y dialogaron con los familiares de los presos.

"Se ha firmado un acta a pedido de los reclusos que se han amotinado y hemos dado lugar a los pedidos, no va a haber represalias y se va a analizar cada pedido de prisión domiciliaria. También se dio lugar al pedido de internos que con este motín no va a haber consecuencias con respecto a sanciones disciplinarias", alcanzó a decir el magistrado al momento que los familiares empezaron a gritar exigiendo una "verdadera garantía", para que no haya más personas heridas de las ya registradas hasta ese momento.

Antes del comunicado del magistrado, uno de los internos alzó su voz desde los techos de la Unidad Penal y en representación de los otros internos del pabellón Nº 3, leyó un comunicado, detallando sus pedidos, ante los medios de comunicación y luego de eso decidieron poner fin al motín.

Allí también se vivieron momentos muy tensos, porque los efectivos policiales formaron una extensa valla, desplazando a estas personas a la zona de la ciclovía y la avenida Párroco Marshke, evitando que se agolparan sobre la avenida General Savio.

Operativo preventivo en el Penal Nº 7

Ante el motín en la Unidad Penal Nº1 del barrio Gorriti, personal de las fuerzas de seguridad se trasladó hasta el Penal Nº 7 ubicado en el barrio Alto Comedero donde se llevó a cabo un cobertura externa de prevención. El oficial Daniel Vilca, quien se encontraba presente en el lugar, explicó que pese a no haber habido ninguna anormalidad en ese servicio penitenciario, desplegaron “una medida preventiva de cobertura externa de la unidad penitenciaria” que se desarrolló con total normalidad.

Pedido de familiares

Familiares de los internos del penal de Alto Comedero se hicieron presentes ayer para pedir respuestas ante sus reiterados reclamos. “Pedimos que respeten a los internos y que les den elementos de higiene durante la pandemia porque sólo se cuidan con el tapaboca y que también nos dejen mandarles más mercaderías”, dijo una mujer allí presente.