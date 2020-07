Alberto Moccia: “La designación fue increíble"

El maquillador argentino Alberto Moccia fue convocado para integrar la nómina de 819 invitados este año por la Academia de Hollywood para unirse a la institución que organiza los Oscar. El profesional vinculado a Jujuy tras su participación en varias actividades organizadas por el Festival de Cine de las Alturas, habló con nuestro medio sobre esta importante designación y también se refirió al difícil momento que están atravesando los técnicos cinematográficos como consecuencia de la pandemia.

Moccia con una trayectoria de más de 35 años como maquillador y peinador del cine, en diálogo con El Tribuno relató cómo recibió la importante noticia, “fue increíble. Una semana antes a que mandaran la designación, un compañero italiano, un maquillador que ganó un Oscar, me pidió que le enviara mis datos, me dijo que era para un proyecto, yo lo hice y después me di cuenta que era para esto, él me propuso para ser miembro de la Academia, nunca eligen a maquilladores así que estoy muy contento”, expresó Moccia. Luego explicó cuáles fueron los aspectos que se tuvieron en cuenta para la selección. Así, contó: “Ellos ven un par de película de tu país en el que tu trabajo está representado, filmes donde se refleja tu labor. Y bueno yo estuve en ‘Wakolda’ de Lucía Puenzo y en ‘Zama’ de Lucrecia Martel, y esas dos películas fueron consideradas por la Academia, ademán ven tu currículum, evalúan la base de datos imdb, entre otras cosas”. Moccia tiene en su haber más 100 películas. Su trayectoria no solo incluye filmes argentinos sino grandes producciones hollywoodenses como “Troya”, “La pasión de Cristo”, “Casanova” o “Siete años en el Tibet” y en otro tramo de la charla explicó cuáles serán sus funciones como miembro de la Academia.

“Ellos tienen una plataforma fantástica, allí están las películas y votás. En mi caso voto en los rubros que tienen que ver con maquillaje y peinado, además de votar en la categoría de mejor película del año. En otros rubros no tengo que hacerlo”, indicó. El maquillador de 57 años después habló sobre la situación de profesión en el marco de la emergencia sanitaria que todos atravesamos, “la verdad estamos desesperados, queremos salir a trabajar, necesitamos que regresen los rodajes porque nuestra situación es crítica, no hay ningún tipo de subsidio para nosotros, nuestro trabajo es freelance, hacemos una película, nos pagan ese contrato de 2 o 3 meses y se terminó ahí”, aseveró.

Y contó que junto a sus colegas están trabajando en un protocolo para el sector, “en un principio los requerimientos que se necesitaban era muy caros y para los productores realmente inalcanzables pero las cosas van cambiando día a día y ahora las exigencias no son tantas y nosotros como profesionales siempre aplicamos cuidados a nuestro trabajo como el uso de barbijo, el uso de alcohol en gel, los materiales individuales para cada actor, entre otras cosas.

Nosotros siempre tuvimos esos cuidados”, afirmó. Alberto Moccia visitó nuestra provincia en 2017. En la oportunidad ofreció cursos auspiciados por el Festival de Cine de la Alturas a maquilladores locales y propuestas de capacitación en San Pedro para el colectivo Lgtbiq con el apoyo de la Secretaría Provincial de Paridad de Género. Y recordó Jujuy con mucho afecto, “tengo los mejores recuerdos, quiero volver pronto, amo el festival y a sus organizadores. Estoy con muchas ganas de regresar. Espero que pueda ser pronto. Los quiero mucho”, aseveró.

Seguidamente explicó que estaba involucrado en un importante proyecto televisivo que quedó frenado por la pandemia, “trabajaba en una serie para Daniel Burman y Sebastián Borensztein, un proyecto hermoso de espías. Esperemos que se reactive pronto”, indicó. Y finalmente dijo que recuerda con mucho cariño su labor en todos los filmes en los que participó, “no quiero destacar ninguno en particular, disfruto trabajando y ahora en estas circunstancias extraño mucho a los actores, el mate de la mañana con ellos antes del rodaje, las charlas, también extraño a compañeros técnicos, somos una familia”, afirmó para concluir.

Cabe mencionar que además de Alberto Moccia otros argentinos de distintas ramas de la industria del entretenimiento invitadas este año por la Academia de Hollywood para sumarse a la entidad son Matías Mosteirín, Javier Braier, Maitena de Amorrortu, Leandro Estebecorena, Juan Pablo Zaramella, Vera Steimberg y Oscar Grillo. Los convocados son originarios de 68 países diferentes, el 45% son mujeres, el 36% son de “comunidades étnicas y raciales infrarrepresentadas”, y el 49% no proceden de Estados Unidos. Debido a la crisis del coronavirus, la gala de los Oscar de 2021 fue postergada hasta el 25 de abril y se marcó el 28 de febrero como límite de estreno para las películas que quieran ser candidatas.

Diversidad

Las latinas Eva Longoria, Ana de Armas y Yalitza Aparicio integran también este año la Academia de Hollywood que espera así ser más diversa.