El turismo rural sería el primero en reactivarse

"Es muy importante acompañar a la cultura y al turismo porque sabemos que son los más golpeados", dijo el ministro de Turismo y Cultura Federico Posadas en una conferencia de prensa en la que entregó subsidios y anunció que se crearán corredores verdes donde el turismo rural y comunitario serían los primeros en retomar la actividad.

El ministro Federico Posadas explicó que recibieron subsidios de entre 20 y 30 mil pesos 25 escuelas de danza y 400 artesanos. Las ayudas serán acreditadas en las cuentas bancarias de cada institución o en cheques a quienes no estén bancarizados. Señalaron que para el otorgamiento de los subsidios se realizó un entrecruzamiento de datos buscando llegar a los que no recibieron ningún tipo de ayuda desde el Gobierno nacional.

En tanto los artesanos y referentes de las escuelas de danza coincidieron al indicar que la ayuda económica les permitirá afrontar algunas deudas que se generaron durante la cuarentena en donde las escuelas y los emprendimientos de artesanías permanecen cerrados.

Por otro lado, Posadas abordó la ayuda que se está brindando a los hoteles y alojamientos turísticos indicando que hay una ley provincial que se está implementando para eximir de los ingresos brutos y otros impuestos provinciales como una reducción en las boletas de servicios públicos.

"Lo que más queremos es que vuelva la actividad, pero tenemos que priorizar la salud, hoy estamos en una situación compleja. Estamos trabajando en zonas rojas, amarillas y en las verdes en donde estamos pensando armar circuitos turísticos que serían los primeros en volver a la actividad", indicó.

"Nuestra expectativa es avanzar con esta cuarentena inteligente y focalizada, en donde tenemos regiones más complejas y otras no tan complicadas. La idea es que en esas zonas no tan complicadas empecemos a pensar en la posibilidad de reactivar el turismo interno, no ya en toda la provincia, sino por circuitos verdes con una lógica de excursionismo, ir y venir en el día. Hay algunos lugares en donde se está reactivando la gastronomía y hoteles que con las medidas sanitarias necesarias no son actividades con un alto riesgo, lo más riesgoso es el tránsito interjusdiccional. Creemos que el turismo rural y comunitario serían los primeros en retomar la actividad dado que son lugares al aire libre en zonas no muy pobladas que tendrían menos riesgo"

"Lo que mas queremos nosotros es que la actividad vuelva lo antes posible para el turismo y la cultura. El gobernador nos pidió un plan a corto plazo para ir volviendo en las zonas verdes y amarillas y a largo plazo para inyectar recursos al sector para sostener la oferta. Estamos en una crisis de demanda pero la infraestructura la tenemos, pero si la gente no compra la oferta se va a caer y eso es lo que tenemos que evitar", dijo el ministro.

"Tenemos que pensar estrategias complementarias a las que está pensando Nación de devolver el 50% del valor de los paquetes que venden agencias de viajes. Estoy convencido de que cuando todo vuelva, el turismo va a ser el principal reactivador de la economía provincial", aseguró Posadas.