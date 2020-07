Falta de ingresos y cierres asfixian a colegios privados

La falta de ingresos que generó la pandemia por el Covid-19 obligó a muchos jardines maternales de la provincia a cerrar sus puertas. Es que, mientras las clases continúan suspendidas, varios docentes se ven imposibilitados de percibir un salario, paralelamente muchas familias dejaron de afrontar el pago de las cuotas, principal fuente de ingreso de estas instituciones que, a diferencia de otros establecimientos, no están subvencionados por el Estado.

El correo para que se adhieran instituciones privadas a fin de hacer un frente común es cámarade institucionesprivadas@gmail.com.

En este contexto, dieciséis instituciones que conforman la Cámara de Educadores de Instituciones Privadas (Cdeip-Jujuy) solicitaron al Ministerio de Educación de la Provincia la restitución de la asistencia extraordinaria que les fue suspendida este año a raíz de la emergencia sanitaria.

Al mismo tiempo pidieron que los jardines maternales también sean incluidos en los beneficios que se otorgan a las instituciones educativas. Dijeron que por esta circunstancia les resulta difícil pagar los salarios a los docentes y lamentablemente ya se cerraron varias salitas.

En el Colegio "Jean Piaget" los referentes de la entidad se reunieron ayer para analizar la problemática del sector. El titular del establecimiento, Iván Ignacio, dijo a El Tribuno de Jujuy que en el caso de las salitas de 3 y 4 años de los jardines maternales, al no ser de escolarización obligatoria llevó a que los padres decidan dejarlos en casa y "no seguir tomando clases ni a distancia ni presencial, porque se les hace difícil afrontar la cuota de un colegio".

Añadió que en este tiempo se han presentado muchas bajas del personal (maestranza, administrativos y maestros) debido a que se hace complicada la recaudación de las cuotas, por lo que abonan los sueldos en dos partes. Dijo que -en muchos casos- los docentes optaron por anotarse para percibir el beneficio del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o registrarse en la Asignación Universal por Hijo (AUH), porque lo consideran mucho más seguro que pertenecer a una institución privada.

Reinventarse para enseñar

Asimismo recordó que desde que se inició la pandemia por el coronavirus en el país, no han tenido respuesta por parte del Comité Operativo de Emergencia que, en sus informes, "siempre hablaba del retorno del área estatal y del privado no tocaba ningún tema y eso generaba mucha incertidumbre en los padres". No obstante señaló que las instituciones se están reinventando, "los padres usan el Whatsapp, nos mandan fotos y cuando pueden se acercan para retirar las cartillas".

En otro tramo de la nota dijo que hoy el trabajo de un docente no está en un horario de jornada de 8 a 12.40, sino que tienen un tiempo extenso por consulta con padres, con alumnos que a veces no entienden alguna materia, "todos nuestros docentes están a disposición", cerró.

Los jardines no pueden sostenerse ante la crisis

En representación de los jardines maternales y de infancia, María Victoria Terán señalo que estas instituciones atraviesan una dura situación económica, debido a que los padres no pagan la cuota ya sea porque tienen que cubrir otras necesidades o pagar a alguien que cuide a sus niños en sus hogares. Sin embargo dijo que todavía hay algunas familias que sí sostienen el pago, sabiendo que hay docentes que dependen de ella. Apuntó que, en su caso, como titular del Jardín “El reino del revés” no recibió subsidio porque “es un jardín relativamente nuevo”. Asimismo al margen de esta situación remarcó que “hay un equipo docente que trabaja mucho más de lo que trabajaba antes, porque tienen que preparar actividades, subir al blog, planificar, llevar notificaciones, conectividad y todo lo demás”.

Paga el 10 por ciento

En tanto, Terán señaló que como institución “tenemos que responderle a ese docente que no va a cumplir sus horas en la institución pero que trabaja en su casa. No tenemos el ingreso necesario para sostener a los docentes. Por este motivo hay jardines que ya no pueden sostenerse, tal vez tengan el pago del 5% del total de las familias, hay jardines que tienen un 10%”, sostuvo.

No reciben beneficios

Por último, mencionó que “estamos incorporados a la enseñanza oficial, hicimos todos los trámites para depender del Ministerio de Educación que nos supervisa como debe ser, pero no obtenemos ningún tipo de beneficio”.