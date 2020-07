Fuertes restricciones desde hoy en la ciudad de Libertador

Los comercios que no sean de salud o alimentos cierran por 7 días. El Ejército estará presente para ayudar.

Las medidas que se desarrollarán para achatar la curva de contagio de coronavirus, que en estos días no da tregua en la ciudad de Libertador General San Martín fueron dadas a conocer mediante una conferencia de prensa que se realizó en el municipio con el intendente Oscar Jayat a la cabeza.

Lo acompañaron sus pares del departamento Ledesma, Iván Poncio (Fraile Pintado), Elsa Flores (Calilegua), Daniel Gurrieri (Caimancito) y Alfredo Valdiviezo (Yuto); junto a autoridades del departamento Santa Bárbara Norberto Rojas, director de Bromatología de El Talar, y Juan Martín Acuña, comisionado de Vinalito.

Jayat dijo que "la idea es que la gente se mueva lo menos posible" y anunció entre otros puntos que se está trabajando en la terapia intensiva del hospital "Oscar Orías" y el gobernador de la Provincia enviará cuatro respiradores más.

Informó que "se va a restringir todo comercio que no tenga que ver con el tema salud, y alimentos en principio por 7 días", habrá circulación para quienes puedan justificar su salida con el permiso nacional y certificado del empleador.

Otra de las medidas en cuanto a la pandemia será desdoblar la circulación por número de documento, la que se hará en horas de la mañana ciertos números y en la tarde otros números.

Habrá mayores controles que irán acompañados por fuertes multas.

También explicó que el Ejército estará presente para ayudar y acompañar a la gente del Ministerio de Desarrollo Humano. Aclaró que la presencia del Ejército será para colaborar con el refuerzo alimentario y asegurar los operativos de salud en la toma de testeos.

Junto al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción que se hizo presente el jueves se trabaja para cortar el flujo de circulación de Libertador a otros puntos y de otras localidades hacia esa ciudad.

También remarcaron la necesidad de provisión en los cajeros de las localidades vecinas, para que no necesiten desplazarse hacia Libertador, el objetivo es que todos se queden en su localidad. Aseguró que sólo podrán desplazarse por tres actividades básicas, "no vamos a impedir el desplazamiento entre las personas de otras ciudades, va a ser por trabajo porque mucha gente de otras localidades trabaja en Libertador en el área de salud, seguridad. Los bancos, toda la gente de los departamentos Ledesma y Santa Bárbara cobran en Libertador, y el tercero es el tema salud, es porque en Libertador tenemos todas las farmacias y clínicas de mayor complejidad, no les podemos prohibir, ellos son nuestros vecinos, nuestros hermanos".

Todos los intendentes del departamento Ledesma y autoridades acordaron trabajar en conjunto ya que este brote de Covid-19 perjudica a toda la región.

Anoche el gobernador en el informe del COE insistió en que las familias permanezcan en sus casas.