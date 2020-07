Hoy: una propuesta federal de teatro virtual

Esta noche a las 22 a través de la plataforma Google Meet, el público podrá apreciar la singular propuesta titulada "Solas - Única Escena 5" a cargo de actrices de distintos puntos del país quienes presentarán online un fragmento de la obra "De Salmuera" de Negra López, cada una desde su peculiar perspectiva. Representando a Jujuy participará Mariana Méndez, actriz, comunicadora social, conductora de radio, gestora cultural, productora de contenidos audiovisuales y estudiante de teatro, quien habló con nuestro medio sobre esta especial alternativa.

Las otras protagonistas son: Melina Forte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (actriz, bailarina y docente, trabaja en teatro independiente mayormente con temática de género y antiespecismo), Nadia Grandón de Entre Ríos (actriz, directora, docente universitaria, gestora, licenciada en teatro, profesora de artes en danzas y trabajadora de las artes escénicas) y Pato Lucero de San Juan (actriz, docente de teatro, improvisadora, directora, dramaturga y gestora. Trabaja en los elencos La Mentira, Ay Che, Amorfas, entre otros). El equipo se completa con Negra Lorena López, Tachi Saez y Lila Guzmán, encargadas de la producción general.

"De Salmuera" gira en torno a una ciudad donde habitan seres oscuros y enfermos de ambiciones, ellos cuestionan su propia existencia. A través de relatos perversos, cuentan diferentes realidades de un mundo afectado e infectado, desde lo sociopolitico hasta lo profundo de sus emociones. En esta ciudad no queda otra salida que subsistir.

Entradas

Los interesados en disfrutar esta propuesta deberán contar con la plataforma Google Meet (los usuarios de Gmail ya la tienen, sino hay que descargar la aplicación en el dispositivo). Luego para adquirir las entradas deberán ingresar a www.al ternativateatral.com, buscar la función de "Solas - Única Escena", abonar la entrada siguiendo las indicaciones de la página (el valor es voluntario puede ir de 0 a $1.000). Cuando se obtenga la entrada, Alternativa Teatral enviará un link y a las 21.45 ya podrán unirse a la función que comenzará a las 22. Cabe señalar además que en este marco está prevista una charla abierta después de la función con las actrices.

"Una apuesta federal"

El Tribuno de Jujuy habló con Mariana Méndez de Abra Pampa quien en primer término se refirió al surgimiento de "Solas - Única Escena". Así, dijo: "La propuesta nació por iniciativa de las sanjuaninas Negra López y Tachi Saez, dos trabajadoras del teatro muy reconocidas y tuvieron la idea de convocar mujeres hacedoras culturales para que se conecten a través de la virtualidad, para ensayar textos que ellas propongan. Así cada una de las cuatro convocadas realiza una puesta diferente de este texto". Luego contó que las funciones en este marco comenzaron el mes pasado, "la propuesta arrancó en junio, la nuestra es la quinta función. Y la consigna es interesante ya que distintas actrices de diferentes lugares del país ejecutan textos desde sus visiones particulares", aseveró.

TEATRO VIRTUAL / LAS ACTRICES PATO LUCERO DE SAN JUAN Y MELINA FORTE DE CABA.

Y se mostró muy satisfecha por ser parte de esta convocatoria, "a mí me encanta, me parece importante que se haya buscado alternativas a este momento pandémico. No solo nos da la posibilidad de familiarizarnos con las nuevas herramientas tecnológicas para usarlas en nuestro trabajo sino que también nos da la oportunidad de conectar con mujeres de distintas partes del país, es una apuesta federal de mostrar varias perspectivas sobre el texto que nos proponen", señaló. Y al respecto agregó: "El ensayo general fue muy lindo porque vimos como de un pequeño texto han salido tantos disparadores.

Cada actriz ha escogido un espacio diferente, una forma de decir distinta, un vestuario distinto. La propuesta muestra la riqueza, la diversidad de visiones que existen". Además se refirió a la utilización de lo virtual como nuevo método de expresión teatral, "llevar adelante una propuesta netamente virtual es muy interesante, es una nueva forma de trabajar a la que hay que adaptarse y lograr que el espectador se sume y funciona porque en presentaciones anteriores las entradas se agotaron, así que está teniendo resultados. De alguna forma el público se está adaptando. Muchos dicen que el teatro virtual no es teatro, que es otra cosa pero yo creo que es una forma de subsistir y de seguir poniendo en el cuerpo al trabajo, sentir las emociones antes de salir a escena. Me parece importante rescatar eso", afirmó Mariana Méndez para concluir.