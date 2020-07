Laberintos Humanos: El tapado

El maestro de la escuela, sin darme muchas explicaciones, me advirtió que no volviera a contarles cuentos a mis nietos ni a otro changuito del paraje, dijo y se fue, nos contaba ese viejito que había salido del pozo que cavamos.

Yo no iba a enfrentarme a su palabra, agregó, pero no me gustaba la cosa. Lo discutimos con otros abuelos de la zona, y llegamos a la conclusión de que ese maestro no iba a terminar hasta que nos dejara sin memoria, y que debíamos hacer algo para resguardar tantos cuentos que habíamos escuchado también nosotros de nuestros abuelos.

Ni se nos pasó por la cabeza discutirle, como no le iríamos a discutir al cura ni al policía, pero eso no quería decir que les hiciéramos caso, así que empezamos a cavar este pozo lo más profundo que pudimos, y en cada rinconcito escondimos una de esas cosas que escuchamos y les contábamos a los pequeños. Alguna vez ese maestro engreído se iría a jubilar y regresaría a la ciudad, y entonces alguien encontraría este tapado y rescataría del olvido tanta memoria, me dijo y acaso sabía ya que, desde ese día, cada tanto, iría hasta el pozo del patio para llenar el balde de cuentos viejos y llevarlos a la casa para nutrir estos Laberintos.

Así que no crean que son mérito mío las tantas cosas que cuento, es más bien por ese maestro que quiso prohibirlos allá por 1920, y por esos abuelos que decidieron enterrarlos para que no se perdieran, les expliqué pero creo que no me creyeron. Lindo cuento, dijo Blanca, pero se me hace que usted tiene algo más en el asunto.