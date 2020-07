Preocupa la situación de los viajes estudiantiles

Preocupa a los padres el desenlace de los viajes de turismo estudiantil contratados desde el año anterior, que algunos dejaron de pagar y otros decidieron no enviar a sus hijos se concrete o no una vez levantadas las restricciones. Desde Turismo explicaron que podrían concretarse desde septiembre si inician las clases en agosto, y no se venció el plazo.

El sector turístico es uno de los más golpeados de la economía a nivel mundial, y en Jujuy los planes de viaje de egresados se venían financiando con más de un año de anticipación. El inicio de la cuarentena en marzo dejó desorientados y en la incertidumbre a padres que por un lado buscan la devolución de lo abonado al desistir del viaje para sus hijos ante el contexto de emergencia sanitaria; pero la realidad es que los contratos aún están vigentes al no vencerse mientras no se cumpla el plazo de partida que para el destino Bariloche ya estaría iniciándose la temporada.

"Nosotros habíamos elegido el viaje a Camboriú (Brasil) que nos salía 49 mil pesos. Cuando hablé con "Rulo", el gerente, en marzo le pregunté cómo quedaba la situación y me dijo que de todos modos íbamos a continuar con el viaje y que no se iba a suspender, pero que en caso que la pandemia se extienda más la bajábamos a Carlos Paz", explicó Gabriela Burgos, madre de una alumna del último año del Colegio Nº 3 "Éxodo Jujeño" de esta ciudad.

La mujer al igual que otra madre, Analía Alvarado, expresó su preocupación por lograr recuperar algo del monto que venían pagando desde el año anterior. Aunque consultaron a la agencia, la dificultad del contacto actual acrecienta la incertidumbre porque no se informó sobre el destino alternativo a Carlos Paz ni tampoco se cumplió con la entrega del contrato individual.

"Decidí no pagar porque la situación económica es diferente, trabajo en relación de dependencia y si no tengo ingresos no cobro", detalló Burgos.

Está preocupada porque ya había abonado 22.500 pesos de los 49 mil del costo que cobra la agencia.

En tanto, Analía Leiva ratificó que preocupa la falta de información porque en agosto se cumple el plazo para finalizar el pago del viaje, que también dejó de pagar por la situación de emergencia y disconforme por la falta de contrato individual y la sola entrega de una ficha médica; y ausencia de respuestas. "A mí me dijeron que tengo que hacer una nota pidiendo la renuncia y llevando los pagarés, pero que no me devuelven la totalidad del dinero; y que no cancelan ningún viaje porque el Ministerio de Turismo les dijo que se van a reprogramar", explicó.

Se contempla que algunas agencias prevén concretar el viaje pasada la emergencia sanitaria o modificar el destino, y contemplando que se respete el monto que se venía pagando. La devolución estaría prevista de acuerdo al porcentaje estipulado en el contrato, para casos excepcionales considerados aún antes de que existiera la pandemia.

En el Ministerio de Turismo de la Provincia ya hay consultas de padres respecto de esta situación.

Consultado al respecto el secretario de Turismo de la Provincia, Diego Valdecantos, explicó que "las empresas de turismo hacen un contrato privado entre la empresa y el padre, que dice que no me puedo atrasar más de dos meses porque sino me actualizan el precio o me dejan sin efecto el contrato. Ellos no pueden decir si van a devolver la plata porque todavía no saben si va a existir o no el viaje", afirmó.

Ratificó que el Ministerio de Turismo de Nación nunca se expidió al respecto. Es que se estaría contemplando que si las clases se llegan a iniciar en agosto, en septiembre podrían comenzar a sacar viajes de egresados, y podrían cambiar los planificados para julio a octubre por ejemplo, con los respectivos protocolos. Los viajes siguen vigentes.

Por ahora son reprogramaciones

Desde la Cámara de Agencias de Turismo, su titular Santiago Carrillo planteó que por ahora este tipo de viaje estudiantil está sujeto a reprogramaciones. “Por ahora son reprogramaciones. Los viajes que se pudieron suspender sí o sí son los que se tenían que realizar durante la vigencia de la restricción ambulatoria”, explicó Carrillo. A modo de ejemplo planteó que si tuvieran que salir hoy de viaje, se puede reprogramar con acuerdo de los padres o suspender porque la restricción ambulatoria es la que está limitando la posibilidad de viaje.

“Ahora si el viaje se realizara mientras la restricción ambulatoria terminó, se puede concretar el viaje pero el pasajero decide no viajar por precaución, es lo que se está viendo cómo hacer “, explicó. De hecho planteó que la situación de las agencias se da porque no tienen el dinero cobrado, que lo distribuyen entre todos los prestadores, sean compañías de transporte, hoteles o prestadores de las excursiones que se realizan en el destino. “Todo esto es lo que se está conversando para encontrar soluciones, protegiendo por supuesto a los clientes de las agencias de turismo, pero también haciendo factible la devolución y los términos económicos”, detalló.

Planteó por ello que de abordarse en forma particular, se verán cuántas cuotas tienen pagadas en cada caso y para cuándo se planificó el viaje. Recordó que la Ley de Turismo Estudiantil contempla un seguro llamado “cuota cero” que garantiza la realización del viaje. No obstante, no estaba contemplado ni prevista la actual situación con lo cual se está analizando desde el Ejecutivo y las agencias de viaje cuál sería el mejor para no perjudicar a los usuarios y hacer factible las devoluciones porque el sistema turístico está colapsado. Respecto a los contratos, que dependen de cada agencia y son determinados por la fecha de viaje, si es en temporada alta o no, y otros detalles que adhieren cada grupo de padres.

Las particularidades de la suspensión del contrato son generales, incluye una “cláusula de rescisión” que hoy está en estudio por la pandemia, pero que en situaciones normales está estipulado el mecanismo para dejar sin efecto el mismo. Sobre la situación de Jujuy, Carrillo explicó que hay padres que han dejado de pagar por lo que recomendó que en la medida de lo posible no lo hagan, porque entrarían en incumplimiento de contrato. “La intención de las agencias es el cumplimiento del contrato o encontrar la mejor solución para el reintegro o la reprogramación.

Entre todas las agencias estamos viendo cómo solucionar ese tema sin damnificar a los clientes, que es la mayor preocupación, pero también de hacer un viaje en momentos que son absolutamente imposibles”, precisó. No obstante, explicó que si un padre deja de pagar las agencias están en la perspectiva de “encontrar una solución porque el padre ya ha pagado. En ese caso lamentablemente el que incumple el contrato es el padre”, afirmó asumiendo que eso los pondría en desventaja respecto a las resoluciones que pueden llegar a tomar en función de lo que dictamine el Poder Ejecutivo. Es decir, que si cumplen el contrato los padres, todas las resoluciones futuras los favorecerían.

Si bien ya comenzó la temporada de viajes a Bariloche, termina en noviembre, que es la temporada más fuerte e inclusive se extendía a diciembre. En Jujuy son 13 las agencias autorizadas para realizar turismo estudiantil, Agencia de Viajes Centro, Corpachac Viajes y Turismo, Lecfer, Crysthal, Norterama, PracTur, Tawantinsuyo, Travel Rock, Legajo 11.297, TPA, Dask Travel, Los Salares, London y Sucamalu.