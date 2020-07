Paulo Londra fue papá de una nena y la presentó con una tierna foto

“Gracias a Dios”, escribió este viernes Paulo Londra en una historia de Instagram, en la que se lo veía junto a su pareja, Rocío Moreno, y su pequeña beba recién nacida. Y luego compartió otra foto en la que se mostró sonriente, con su hija en brazos, en la que puso la palabra “durmien3″ (sic).

El trapero cordobés, de 21 años de edad, se convirtió en papá por primera vez. Y sus seguidores lo hicieron tendencia en Twitter rápidamente bajo el hashtag #Paparapper, en alusión a las palabras que el propio cantante había dicho cuando anunció que estaba esperando una niña.

“La vida se trata de aprender y mejorar cada día, y con vos aprendí amar y a volverme una mejor persona, y hoy gracias a Dios voy a aprender a ser papá, y voy a dar todo para ser el mejor papá rapper de history channel. @romoreno1 te amo”, había escrito Paulo en un posteo del 8 de abril, al confirmar que su novia estaba embarazada de una nena.

Y después compartió un video en el que decía: “Sé que algunos lo saben, pero la mayoría no saben. Y por eso lo quería decir: voy a ser papá y estoy contentazo (sic) por eso. No lo puedo creer, es una bendición que me dio Dios. Y voy a dar todo lo mejor de mi para que mi reina y mi princesa que esta por venir sientan orgullo por este hombrecito que está acá”.