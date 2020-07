"La rehabilitación es día a día", dijo Luis Blanco

Hace una semana que retornó a Buenos Aires y dejó atrás la peor experiencia de su vida: haber padecido coronavirus.

El extécnico de Gimnasia y Esgrima, Luis Blanco, amable como siempre, vuelve agradecer el contacto con El Tribuno de Jujuy. Cuando se contagió en Gibraltar, España, nos contó cómo el Covid-19 deterioró su cuerpo en cuestión de semanas.

"Venía con fiebre. No la podía bajar. Pero el cuarto día, creo, me levanté con 39 grados de temperatura. Daba dos pasos y no podía respirar. No tenía nada de oxígeno", recordó. Luego fue ingresado a una clínica de la ciudad, donde estuvo cinco días en coma.

Blanco tiene 60 años y estaba al frente del plantel del Mons Calpel Sports. Poco a poco se fue recuperando. "Es como si un camión te pasara por encima", había graficado.

Recibió el alta definitiva tras cumplir con todas las indicaciones médicas en el país europeo y ahora ya está con sus seres queridos.

"Gracias a Dios pude retornar y estoy con mi familia. Eso sí, me encuentro haciendo ejercicios en mi casa con bicicleta y otros elementos para continuar con la rehabilitación. Necesito recuperar la masa muscular. Estoy tranquilo con el alta médica, pensando que ya puedo volver a trabajar", sostuvo.

El "Profe" reconoció que "lo peor pertenece al pasado y la rehabilitación es día a día, haciendo una vida normal. Estoy contento".

En cuanto a su futuro, Blanco fue honesto. "En España me ofrecieron un contrato por cuatro años, ya que quedamos invictos y en las semifinales de la Copa de la Roca, similar a la Copa del Rey, pero de la región. El campeón clasifica a la Liga de Europa. No les dijo que sí, pero tampoco que no. Es que la idea es quedarme en el país y agotar las posibilidades para volver a dirigir en el país. Si no da, retornaré a Europa", indicó el técnico.

Indicó que donará plasma "para ver si podemos salvar otras vidas. Me dijeron que es un plasma importante el que tengo. Cuando llegué el momento, lo facilitaré. No hay que tener miedo".

"Donar plasma es importante. Tal vez si hubiese recibido, hubiese sido más leve lo que me pasó. Yo la peleé sin el plasma. Generé uno importante y tengo sangre factor cero RH- que lo hace más fuerte. Como me decía la doctora, "tenés un superplasma". Me siento bien y donarlo significaría ayudar a otras personas que sufren esta terrible enfermedad", concluyó.