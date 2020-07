Banco Macro y el pago a los beneficiarios del IFE en Jujuy

El Banco Macro informó las fechas de pago a los beneficiarios del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) que cobran en esa entidad.

Madariaga dijo que aquellos que no tengan tarjeta de débito pueden generar un código para extraer el dinero a través de la web de Anses.

Los beneficiarios con terminación de DNI 0 cobrarán el 20 y 21 de este mes, con 1 el 22 y 23, con 2 el 24 y 27, con 3 el 28 y 29 y con 4 el 30 y 31 de julio. Los que tengan DNI terminados en 5 el 3 y 4 de agosto, que terminen en 6 el 5 y 6 del mismo mes, con terminación 7 el 7 y 10 , con 8 el 11 y 12 y con 9 el 13 y 14 de agosto.

La entidad bancaria recordó que no hace falta que vayan a la sucursal, y que no van a poder cobrar si no es su día de pago.

Aquellos que no tengan tarjeta de débito a partir de su día de cobro (no antes), deberás generar un código de extracción que recibirán en un SMS en su celular.

Ese código les permitirá retirar el efectivo desde cualquier cajero automático y tendrá una validez de 7 días.

Para generar el código tendrán dos posibilidades: ingresar a www.anses.gob.ar/IFE con su número de DNI y seguir los pasos, o bien hacerlo desde www.macro.com.ar/OperacionesSimples clickeando la opción Extracción sin TD - IFE.

El día de pago de IFE las sucursales del interior de la provincia atenderán consultas sobre esta operatoria exclusivamente en el horario de 9.30 a 13.

Los cajeros automáticos estarán a disposición las 24 horas del día de pago.

Ante cualquier inquietud comunicarse con los diferentes canales de atención: Banca Internet (www.macro.com.ar/bancainternet), en Instagram (@bancomacro), en Facebook (bancomacro) o a través de eMe en el celular 11 3422 8223.

Andrea Madariaga, gerente de la división Jujuy de Banco Macro, indicó que primero es importante que el beneficiario consulte en la página de Anses la fecha de cobro y el banco que tiene asignado para hacerlo.

Remarcó que el beneficiario sólo cobrará en el banco asignado la fecha que éste fije, y si no puede hacerlo ese día, recién podrá concurrir a la entidad correspondiente para hacerlo por ventanilla.