Comienza un nuevo tirón hasta que llegue agosto

El presidente Alberto Fernández anunció que a partir de hoy se iniciará una nueva etapa de cuarentena hasta el 2 de agosto, con diferencias entre Ciudad y Provincia de Buenos Aires pero con el objetivo de volver "a la vida habitual en este nuevo mundo", pese a que la "batalla" contra el coronavirus no está "ganada".

"Entre el 18 de julio y el 2 de agosto vamos a ir volviendo a la vida habitual en este nuevo mundo que nos exige cosas diferentes", afirmó Fernández en la Quinta de Olivos, acompañado de forma presencial por Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, y por videoconferencia con Arabela Carreras (Río Negro), Gerardo Morales (Jujuy) y Jorge Capitanich (Chaco).

Más allá de las flexibilizaciones, el jefe de Estado enfatizó que la pandemia está "lejos" de quedar "superada", y reiteró que el "riesgo está latente" en todo el país y no solo en el área metropolitana de Buenos Aires.

"El riesgo está todavía latente y no es que el riesgo está concentrado solo en el Amba. El 97% de los contagios ocurre en el área metropolitana, pero el tránsito hace que circule el virus y que las posibilidades de contagio sean en cualquier lugar del país", destacó Fernández.

Por esa razón, hizo un llamado a la responsabilidad social y sostuvo que el "esfuerzo" realizado durante el aislamiento obligatorio "tuvo sentido" y permitió que la Argentina se colocara "entre los países con menos muertos" del mundo.

Para la Ciudad, Rodríguez Larreta anunció que implementará a partir de mañana un plan "gradual" que tendrá "seis etapas", cuya duración dependerá del curso del coronavirus, aunque advirtió que "la pelea no está ganada".

"Es un momento muy difícil, pero no es para siempre, y la forma de salir adelante es entre todos. El esfuerzo es muy grande, no lo tiremos por la borda. Que iniciemos un plan no significa que la pelea esté ganada, porque los contagios son altos y tenemos que convivir con el virus".

En tanto, en Provincia de Buenos Aires, Kicillof anticipó que se volverá "gradualmente a partir del lunes a la apertura de empresas", a las que seguirán los comercios barriales el miércoles y actividades profesionales el lunes siguiente. "Creo que vamos a pasar a una cuarentena intermitente. Ahora se redujo la velocidad de contagio, entonces estamos en posibilidad de volver de manera escalonada volver a la etapa anterior, que vamos a poder sostener solo en la medida de que no vuelvan a aumentar los contagios y saturar las camas", indicó el gobernador. A la vez, afirmó que tras la pandemia intentará implementar un plan de desarrollo "región por región".

"Ya que nos salió bien esto de trabajar en la enfermedad, trabajemos juntos cuando estemos sanos", agregó Fernández

La nueva cuarentena se anunció con otro formato y fallas técnicas

El anuncio de la nueva fase de la cuarentena lució ayer un nuevo formato, en el que se dejó de utilizar la sala de Conferencias de la Quinta de Olivos para trasladarlo al sector de la residencia conocido como “Jefatura de Gabinete”, donde se montó una escenografía casi de set televisivo. Con los ventanales que dan a los jardines de la Quinta de fondo que dejaban ver el soleado mediodía invernal, el presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, explicaron la nueva cuarentena que regirá entre el 18 de este mes y el 2 de agosto.

La nueva locación del anuncio sumó novedades como la utilización de una cámara con soporte móvil para hacer paneos y capturar tomas desde arriba del escritorio donde se encontraban los tres dirigentes, como también la transmisión de un video para reforzar los datos que el primer mandatario expuso durante la conferencia. Por primera vez también hubo presencia virtual de otros tres gobernadores reflejados en tres monitores dispuestos de manera vertical y que generó comentarios risueños en las redes sociales, comparándolos con el personal de seguridad de edificios de una conocida empresa del sector que utiliza este formato de pantallas.

Los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Morales (Jujuy) y Arabela Carreras (Río Negro) esperaron por el inicio de la conferencia pacientemente durante más de una hora, mirando a la cámara de sus respectivas computadoras. Por su parte, Rodríguez Larreta fue el primero en llegar a Olivos, minutos antes que Kicillof, y luego de una reunión de cerca de media hora de ambos con Fernández, se trasladaron por los jardines de la quinta para dar la conferencia, acompañados por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi.

El inicio de la rueda de prensa se vio empañado para los periodistas que cubría in situ la actividad, debido a que por fallas técnicas no funcionaba el parlante destinado para los cronistas, a quienes se le hizo casi imposible lograr escuchar al jefe de Estado durante el primer tramo de su exposición.

“Estamos aprendiendo a convivir”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció una reapertura “gradual” de actividades comerciales, empresariales y profesionales en la provincia desde el lunes y pidió “muchísima más responsabilidad colectiva”, al tiempo que señaló que se está “aprendiendo a convivir con el virus”. Durante la conferencia de prensa que compartió con el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Kicillof destacó el aumento de camas de terapia intensiva y de testeos en la provincia de Buenos Aires, y habló de una etapa de “cuarentena intermitente”.

“Ahora se redujo la velocidad de contagio, entonces estamos en posibilidad de volver de manera escalonada a la etapa anterior, que vamos a poder sostener sólo en la medida de que no vuelvan a aumentar los contagios y saturar las camas”, explicó el mandatario. En este sentido, precisó: “Vamos a volver gradualmente el día lunes a la apertura de las empresas que teníamos abiertas antes, con protocolos estrictos y transporte propio.

El miércoles vamos a volver a los comercios barriales, con protocolos y cuidado y recién el lunes que viene a las actividades profesionales permitidas”. Frente a esa reapertura, el gobernador bonaerense pidió a los ciudadanos de la provincia “muchísima más responsabilidad colectiva” y agregó: “Estamos aprendiendo a convivir con el virus, lo que deseamos es que esto se termine, es lo que queremos”.