El CEA dio inicio a sus actividades virtuales

La Municipalidad de Palpalá informó que el programa nacional Centro de Encuentros Adolescentes retomó las actividades de manera virtual.

En este sentido, la coordinadora de Niñez, Adolescencia y Familia, Marta Soto, comentó: "en esta oportunidad se dio inicio con la doctora Carolina Guerrero, quien brindó una capacitación virtual a través de la plataforma Zoom. Se trató el tema de violencia. Luego será el turno de la licenciada Romina Tarifa sobre Grooming. Queremos difundir estas actividades para adolescentes, en esta ocasión será un grupo cerrado, pero esperamos que se sumen más".

Además, expresó: "el que quiera sumarse a estas actividades se puede acercar al Centro Cívico a la Dirección de Paridad de Género, o a la coordinación mencionada anteriormente".

En la primera capacitación se efectuó una Webinar denominada "Me quiere, no me quiere, Me hiere, no me quiere", referida a la violencia en las relaciones interpersonales de los adolescentes. "El objetivo es que ellos empiecen a reflexionar y visibilizar conductas, comportamientos y acciones que son en esencia violentos y que por allí no son visibilizados".

"Además, Guerrero trabajó a partir de herramientas, cuestionarios, o test en donde los mismos participantes van a poder hacerlo y van a poder advertir en el nivel de riesgo en el que se encuentran, si están en un vínculo violento y también a partir de allí brindarles herramientas para que puedan no solamente cuidarse a sí mismos sino también cuidar a las amigas que están eventualmente viviendo una situación violenta", dijo Soto. También remarcó que " el objetivo es acompañar a los adolescentes en esta problemática social y poder ayudarlos y contenerlos, y en el caso que sea necesario asesorarlos legal, social y hasta psicológicamente".