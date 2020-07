Hay dermatitis por barbijos y uso de guantes

El barbijo, de alcohol y el constante lavado de manos como medidas preventivas de contagio de Covid-19, está causando brotes en el rostro y en las manos de las personas generados por dermatitis. Se pueden tratar y evitar hidratando con productos adecuados.

"El uso de barbijo exacerba algunas lesiones preexistentes en la piel como acné, rosácea, dermatitis de contacto, dermatitis atópica. Entonces al aumentar el calor local y la humedad, favorece eso", explicó la presidenta de la Sociedad Jujeña de Dermatología, Graciela Tanco.

Planteó que los barbijos pueden producir además un brote de dermatitis seborreica; y donde hace presión el barbijo puede provocar dermatitis por presión o fricción.

Para todos los casos la dermatóloga consideró que es clave hacer la consulta, sea virtual o presencial, de modo de lograr controlar estos efectos o prevenir.

Se puede prevenir este tipo de manifestaciones usando barbijo de buen material, tela triple friselina u otra, y la higiene con jabones suaves y cremosos o líquidos suaves, evitando aquellos antisépticos, en pan o perfumados porque éstos suelen irritar mucho la piel.

Por ello es clave humectar la piel con emulsiones que no engrasan la piel, porque si se usa una crema grasosa aumenta la producción de cebo en el rostro.

En el caso de usar mascarillas plásticas, el cuidado debe ser en el ajuste para evitar lesiones por compresión si hay uso prolongado, que llegan a lastimar y ulcerar.

"Hay mucha dermatitis en las manos porque usan más lavandinas, lava más las cosas, se pone más jabón, se lava muchas veces las manos y el alcohol en gel, alcohol diluido, que se puede usar en spray. Esto produce una dermatitis irritativa que va con lesiones, un simple ardor o un eritema hasta un eczema fisurado donde hay una lesión en la piel, una puerta para infecciones. Entonces hay que prevenir eso", explicó la especialista, indicando que se puede evitar usando cremas emolientes.

Si se usa guantes para desinfectar en tareas de limpieza, recomendó utilizar guantes de algodón y encima los de látex. Advirtió nunca usar con manos húmedas porque podría

macerar la piel, alterar la barrera cutánea favoreciendo a hongos y bacterias, por lo que dijo que es importante evitar lesiones sobre todo en personas diabéticas o de riesgo.

Planteó que es importante mantener la piel del cuerpo humectada, aplicando cremas de calidad y no recomendó usar vaselina porque favorece que los barbijos resbalen, y las cremas humectantes líquidas y en lo posible sin perfume.

Enfatizó en la importancia de la humectación por el clima seco, a veces viento Norte y frecuente uso de calefacción, además de evitar las duchas calientes, y tras finalizar humectar con cremas emolientes.

Por otro lado, planteó que es saludable salir al sol por la absorción de las vitaminas B y la formación de calcio por un tiempo reducido y usando protector solar. De hecho recordó que se debe incorporar a la rutina diaria el uso de protector solar, ya que Jujuy tiene alta radiación al estar a más de los 1600 metros sobre el nivel del mar (msnm) para evitar lesiones futuras y cáncer de piel. Es que en Jujuy -aseguró-

cada vez surgen casos de gente más joven con lesiones distróficas o cáncer de piel.

A consecuencia del aislamiento también surgen problemas en la piel originados por el estrés. "Estamos viendo muchas alopecias difusas, brotes con dermatitis seborreica en el cuero cabelludo y el rostro, y bastante acné por el estrés, estar encerrado. También hay brotes de psoriasis por el estrés", dijo

Tanco instó también a no descuidar el cuidado nocturno con una buena limpieza con agua micelar, pese a que se está usando menos maquillaje, y luego sérum con ácido hialurónico, ceramidas y vitamina A y D para nutrir la barrera cutánea.

Preocupa el “intrusismo” en prácticas médicas

Otro de los problemas que suelen surgir por la sobreoferta de productos y servicios cosméticos que rozan la práctica médica es el intrusismo a la dermatología. Es que suelen comercializarse y usarse cremas o productos que sin la aprobación profesional pueden generar lesiones en la piel Por ello, la presidenta de la Sociedad Jujeña de Dermatología, Graciela Tanco, explicó que desde esa entidad trabajan para crear conciencia respecto al intrusismo en la dermatología. Planteó que a veces se entiende erróneamente que la dermatología se reduce a indicar cremas pero supone las especialidades clínica, estética y quirúrgica.

Sobre tratamientos de pestañas o cejas explicó que en esos casos no son tan agresivos pero que se debe tener cuidado con respecto a las alergias. Aseguró que preocupa el intrusismo de médicos que incursionan en la medicina estética haciendo peelings o tratamientos de plaquetas cuando no están especializados “Un peeling puede salir bien o tener consecuencias no deseadas, nos puede pasar a los profesionales pero sabemos cómo revertirlo y tratarlo. Vimos complicaciones en ese sentido”, precisó. Planteó por ejemplo el uso de cepillos eléctricos para el rostro, que si bien el cepillo parece no ser peligroso se debe manejar con cuidado porque podría ser agresivo para la piel; y advirtió que la corriente debe contemplarse que la persona no tenga implante, cardiopatías y marcapasos.

Recomendó a que si lo compran, consultar a un profesional si su piel es apta. Del mismo modo alertó respecto a cremas blanqueadoras, y aclaró que un “melasma” o mancha oscura en la piel, puede ser por el sol o una enfermedad autoinmune. Es que si compran y no usan el protector solar, al aplicar la piel se irrita y se pigmenta más con el sol, con lo cual instó a consultar al dermatólogo. Al respecto, mediante su página de Facebook la Sociedad Jujeña de Dermatología difunde los tratamientos que hacen los dermatólogos, y de los profesionales que la integran, ya que la recomendación es hacer dos controles al año.