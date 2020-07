Laberintos Humanos: La Seño

Pero lo sorprendente, les dije, es que en ese tapado de cuentos no sólo están aquellos que se escucharon, sean ciertos o ficticios, vividos o inventados, sino también los actuales y, creo, los que aún deben suceder.

Digamos que está todo lo que puede ser narrado, sean milagros o espantos, porque uno y otro asombran por igual. Algo así pasó con la Seño. Fue para estos días de cuarentena, cuando las clases de las escuelas se dan en grupos de Whattsapp, y la pequeña Angelita se sentaba en la mesa de la cocina, todas las tardes, limpiando hasta la miga más invisible del mantel porque no quería que nada ensuciara su educación.

Les reclamaba a sus hermanos que apagaran el televisor, a su tía que acallara la cumbia de la radio y se adueñaba por dos horas del celular de su papá, que no era gran cosa pero era el único de la casa. Lo apoyaba contra el borde de una taza que hacía las veces de trípode, se arreglaba las trenzas y la sonrisa, como si la vieran, y comenzaba.

No eran todos los chicos del grado los que participaban: algunos por falta de conexión, otros porque no se acostumbraron así que, con el correr de las semanas, muchos días la Angelita fue la única del grado, lo que la entristecía porque esperaba ese momento del día como si no pudiera haber otro igual. Estar en clase, aunque fuera de ese modo, era una manera de seguir creyendo que la escuela existía y, con ella, el mundo, porque en la niñez la escuela ocupa casi todos los espacios de la vida. Así fue pasando el tiempo, hasta que apareció la Seño.