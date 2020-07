Pronostican un veranito en los próximos días

Debido a la llegada de viento Norte, las temperaturas para este fin de semana y parte de la semana próxima se esperan días cálidos, con temperaturas máximas estimadas entre los 27º y 30ºC y baja humedad relativa, es decir, cálido y seco.

Las mañanas serán frescas, pero tanto las máximas como las mínimas irán subiendo con el transcurrir de los días hasta el miércoles, donde comenzará a bajar y caerá el día jueves con bajas temperaturas y probabilidad de lloviznas solo ese día, ya que el viernes aunque fresco, el sol estará acompañando la jornada.

Cabe apuntar que el Servicio Meteorológico nacional anuncia que las temperaturas para este fin de semana y hasta el próximo jueves para nuestra ciudad, la mínima de hoy será de 10ºC y la máxima de 29º; mañana, de 14º y 29º; el lunes, 14º y 30º; el martes, 14º y 28º; el miércoles, 13º y 17º y para el día jueves, 4º y 14ºC, con pronóstico de lluvias tanto en la madrugada y noche de ese día.

Otros pronósticos indican que hoy sábado la mínima será de 11º y la máxima, de 28º; mañana domingo, de 12º y 29º; el lunes de 13º y 28º; el martes de 14º y 27º; el miércoles, 7° y 27 con cielo parcialmente despejado; el jueves, 3º y 11º con probabilidad de lluvias; y el viernes, 6º y 17º, día soleado.

En este contexto de variaciones de las diferentes mediciones que realizan los pronosticadores del clima, el meteorólogo Ignacio Nieva aclaró todos estos parámetros indicando que "lo que se estima es una confluencia, porque el aire es como el agua, entonces por ahí hay "ríos de aire", por lo cual un río sería el viento Norte, porque también estamos cercanos a la cordillera como Salta y Jujuy que tenemos la proximidad de la Puna, y también se estima que habría otro río que sería la circulación de viento del Noroeste, que traducido, es conocido como viento Zonda, aire cálido y seco.

Es parecido a lo que ocurre en Salta, que tienen la Quebrada del Toro y lo llaman "Wayra toro" y afecta solamente al Valle de Lerma. De manera que entre esas dos confluencias a partir de ayer comenzó a subir la temperatura por lo que entre hoy, mañana y el lunes las temperaturas estimadas se ubican entre 27 y 30ºC, pudiendo superar ese nivel de máxima, y a la vez, vendría acompañado de baja humedad relativa. Es decir, un fin de semana cálido y seco".

En cuanto a las mañanas, el meteorólogo señaló que hoy sábado todavía será fresca ya que podría rondar entre los 5 y 7º la mínima, pero tanto máxima como mínima irán subiendo, estimando que "para mañana, lunes e inclusive el martes a la mañana, las mínimas pueden estar en el orden de 9 a 10º, más elevaditas".

Velocidad del viento

En relación a la velocidad del viento que podría producirse indicó que "habrá que estar a la expectativa porque se trata de un pronóstico más micrometeorológico, y estar atento para saber por dónde baja porque a veces el viento se hace fuerte. Por lo general, a ese efecto que mencionamos es conocido como Zonda de altura o Zonda incipiente; es, temperatura alta y humedad baja, y ya cuando viene acompañado de vientos más fuertes o de cierta velocidad se lo llama Zonda de superficie. Hay que estar atentos porque el martes podría haber algo pero entre el jueves y viernes se espera una nueva invasión de aire frío, y ahí tendríamos un nuevo descenso importante de la temperatura.

Pero, no sería de la magnitud ni duración de los que tuvimos los primeros días de junio, que como dije anteriormente, eso fue algo anómalo, no frecuente, porque los siete primeros días fueron cercanos o 0º. Y si uno hace el balance al 15 de julio de la primera quincena, casi el 50% de los días se dieron en estas temperaturas cercanas a los 0º. Entonces, a mediados de la próxima semana, y concretamente podría ser que el bajón de temperatura sea más marcado el jueves.

No solamente sería la mínima baja y uno lo notaría mucho en la caída de la temperatura máxima. O sea, lo que ocurre durante el día porque son días nublados y de baja temperatura, supongamos de 10 a 13º durante el día, muy frío, nublado, entra una componente psicológica que es algo deprimente, que está consignado en la vinculación de tiempo y clima, entre tiempo y salud. Pero, vuelvo a decir, no sería de la magnitud ni duración de los días que tuvimos a comienzos de julio, porque cuando uno analiza cómo es la marcha diaria de las temperaturas máximas medias y mínimas medias día por día, para esta zona del Valle de Jujuy y Valle de Lerma, el epicentro del invierno es entre el 8 y 10 de julio, donde van bajando las curvas, lo que no quiere decir que todos los años sea lo mismo, pero cuando uno hace el promedio de muchos años, 30 o 50 años, uno ve esa marcha".

Próximo fin de semana

Para el próximo fin de semana, Nieva adelantó que "lo que viene, ese descenso importante de temperatura ya mencionado, será por una invasión de aire frío de origen antártico, que no será largo sino más bien cortito, y rápidamente una recuperación de las temperaturas".

Al respecto, estimó que "en cuanto al frío, lo peor ya habría pasado porque así fue el comportamiento este año, y ahora vendrá una tendencia hacia la suba de las temperaturas tanto máximas como mínimas, porque en esto también juega la duración del día. A días más largos, las temperaturas van ascendiendo, y son días más largos, noches más cortas; claro está que son con oscilaciones, pero la tendencia es hacia arriba. Por lo tanto, en esa asociación en cuanto al tiempo y su contribución a la salud, aunque no es el único factor, ya habría pasado lo más frío".

Yendo un poco más adelante en la climatología de nuestra provincia, Ignacio Nieva se refirió al mes de agosto en que "empieza el viento Norte un poco más fuerte a partir de las segunda quincena, donde hay más pico de temperaturas, y las máximas y las mínimas son más altas, y no en vano, uno ve a los chicos en las plazas con sus barriletes. Y finalmente, decir que hay que pasar agosto, como decían antes las personas, si pasamos agosto tenemos un año más; o largo y angosto como el mes agosto".

Lo que viene

