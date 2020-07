Todos los pabellones debían alzarse

Con el correr de las horas se fueron conociendo detalles del inicio del sangriento motín registrado la tarde del jueves pasado en la Unidad Penal del barrio Gorriti, que tuvo como saldo dos personas muertas y 20 personas heridas, 5 de ellas permanecen internadas en la guardia del hospital "Pablo Soria".

De lo que se fue desprendiendo de la investigación es que más de treinta personas habrían iniciado la huelga de hambre y se habían puesto de acuerdo con los otros internos de distintos pabellones, para que el reclamo sea unificado.

Cuando se activó el primer llamado para que los internos regresaran a sus celdas, se inició un verdadero descontrol, pero no tuvo demasiada repercusión y los protagonistas fueron sólo los del Pabellón Nº 3.

De todos los sectores de la Unidad Penal, justamente este pabellón es el que más conflicto representa para los guardiacárceles. Nuestro diario supo que en las requisas a las celdas, es una constante el secuestro de drogas, teléfonos celulares y armas de fabricación casera conocida en el ambiente delictivo como "faca" o "punta".

Al llamado de motín, ningún otro sector hizo eco y sólo estos internos se enfrentaron con los efectivos del Servicio Penitenciario. Lo que se desprendió de la investigación es que al inicio ocurrió los momentos más violentos, donde se habrían registrado las heridas a los internos que luego perdieron la vida.

Según se supo, alrededor de 30 personas fueron asistidas por el personal del Same y enfermeros de la Unidad Penal Nº 1 y seis de ellos tuvieron que ser trasladados a la guardia del hospital "Pablo Soria", por la complejidad de las heridas que presentaban, entre ellos efectivos del Servicio Penitenciario.

Lejos de que todo termine la misma tarde del jueves, un grupo de familiares de los internos se quedó en la puerta de acceso al Penal montando una guardia y alrededor de la medianoche, alertaron que se escuchaban gritos de auxilio desde adentro. "No sabemos que pasó, no nos quieren informar. Nos enteramos por el Tribuno de Jujuy que había muertos, que había heridos y cuando se fue la prensa, empezaron a golpearlos a los chicos que están adentro. Tomaron represalias a pesar de una orden del juez de no ataque. No sabemos si están heridos o si necesitan atención médica", dijo una mujer que tiene a su hijo detenido y por temor a que algo le pueda ocurrir, optó por no aportar su nombre.