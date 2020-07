"Bienvenida Martina", la polémica tendencia de Twitter en Argentina

Una publicación en Twitter generó generó debate y polémica entre los usuarios argentinos. Es que a través del hashtag "Bienvenida Fátima" miles de personas opinaron acerca de la publicación que realizó una mujer que hacía pocas horas había dado a luz a su pequeña hija.

Si bien, lo más común en estos casos hubiera sido una publicación dándole la bienvenida a su pequeña, la madre hizo una fuerte confesión, en la que reconoció que si los análisis "daban algo que estaba muy mal, habíamos decidido no tenerla".

La mujer, que acompaña la causa proaborto subrayó en esa misma publicación que "debemos también ese debate. Es necesario".

A los pocos minutos de publicado, el mensaje se hizo viral, no solo a través de retweets, sino que también muchos usuarios lo capturaron como imagen y los compartieron con algún comentario referente a la reflexión a la mujer que había sido madre, aparentemente, hacía muy pocas horas.

Desde saludos de "bienvenida" a la pequeña beba, hasta las más fuertes críticas contra la madre se multiplicaron a través de la red social del pajarito.

Vi la tendencia Bienvenida Martina y me alegré, xq la llegada d una vida siempre me pone feliz, luego leí q su madre aducía, q si hubiera tenido defectos la hubiera abortado y me llené de tristeza. Gente jugando a ser Dios.

Corazones verdes llenos d frialdad. Me da dolor😔