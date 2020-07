"Hacemos delivery porque el servicio de taxis sufrió una caída del 70%"

-¿Hace cuánto tiempo que se organizó esta nueva forma de prestar un servicio de taxis que tenía la modalidad de radiollamadas?

-Tenemos consolidado desde hace aproximadamente cinco años el pedido de taxis por Whatsapp y trabajamos bien en lo que se puede, debido a las dificultades que se viven en el momento. Hemos conformado 14 grupos, porque son hasta 256 participantes, y nos superó. Contamos con alrededor de cincuenta choferes y tenemos el servicio exclusivo de delivery con farmacias o gente de la gastronomía de toda la zona de Los Perales. Nuestro grupo se llama "Pedí tu taxi Jujuy" y nos dividimos en grupo uno, dos, etc.

-¿Cómo surgió la idea de agruparse y ampliar la visión del servicio?

-Vimos la necesidad de incrementar un poco nuestra tarea, y se nos ocurrió formar el grupo, haciendo publicidad publicando en Facebook, en el boca en boca, volantes, cartelitos en los asientos de los autos, y a medida que se nos fueron sumando clientes y tener un buen servicio, se fue transmitiendo y nos llamaban para agregar taxistas, así es como formamos 14 grupos.

-Además de la atención de delivery, ¿paran en la calle, siguen con los números telefónicos para llamarlos? ¿Qué otro tipo de servicio prestan?

-No. Por ejemplo, nosotros tenemos colgados en los autos unos cartelitos donde figura mi número, entonces cuando por ahí me llaman, yo automáticamente los agrego a los grupos, los voy distribuyendo cosa que no se saturen. Esa es la forma en que la gente se contacta con nosotros.

Después, como dije es el boca a boca, tenemos Facebook, Instagram, Twitter con el nombre de "Pedí tu taxi Jujuy" y estamos en todas las redes sociales donde constantemente estamos presentes. Por ahí tiramos nuestros enlaces. Tenemos un grupo que es exclusivamente para filtrar que la gente no lo use para mandar otro tipo de mensajes que no sean exclusivamente para pedir nuestro servicio. Es decir que nuestros clientes saben muy bien que no pueden mandar ningún tipo de cadenas, videos, fotos ni nada que no se relacione con nuestro trabajo, porque es molesto para nuestros clientes y para nosotros que debemos estar atentos al trabajo que surja.

En cuanto al servicio, por este tema del Covid-19, al no poder salir, la gente nos llama si necesita enviar, no sé, una planta a un amigo o pariente en otro barrio. Nosotros vamos, lo retiramos, le hacemos un descuento del 20% sobre lo que marca nuestro reloj, y como la gente ya nos conoce, tiene esa confianza. Hay casos en que la gente nos da la plata para comprar tal cosa, vamos y lo hacemos; o por ahí, nos piden un remedio de la farmacia y al llevarlo nos lo abonan, también eso hacemos. Compramos cigarrillos, gaseosas o lo que nos pidan, porque llegó este tiempo en que a nosotros nos cayó por lo menos un 70% de ingreso ya sea en viajes o de dinero a nuestro bolsillo. Bajó muchísimo lo que es la prestación de nuestro servicio.

Cuando estaba todo cerrado la situación estaba pésima, no había gente en la calle y la poca que salía lo hacía por transporte de colectivo, y tampoco estaban las condiciones económicamente para darse el lujo de tomarse un taxi que genera un costo, y a veces no estamos todos con el dinero adecuado para hacerlo. A veces lo usan por necesidad, así que como ya venía todo mal, tomamos la iniciativa de buscar la forma de incrementar nuestros ingresos. No estamos de manera óptima pero tratamos de sobrellevar este panorama que estamos viviendo. Antes no hacíamos todo esto pero ahora está muy de moda nuestro servicio.

Para los delivery, nos contactamos con los comercios, como por ejemplo en Los Perales. Cuando uno de ellos se contactó conmigo, armé un grupo de unos siete negocios que son todas casas de comida. Entonces, a ellos le piden un producto y como la gente no puede salir, nos llaman a nosotros y le hacemos el delivery. Obviamente que tenemos precios especiales para ellos porque no es el mismo que marca el reloj por el hecho de que también nos están brindando un servicio a nosotros. Esto surgió así porque de parte del Gobierno ni del Municipio no tenemos ninguna ayuda, nunca se contactaron ni siquiera para brindarnos medio litro de alcohol para desinfectar los autos ni nada, en ese sentido estamos desamparados. Somos muchos compañeros que estamos en la misma situación, los ingresos son muy pocos, y lamentablemente vivimos de esto, no tenemos otra alternativa, otro ingreso.

-¿El grupo está formado por los propietarios de taxis y empleados también?

-Sí, en nuestros grupos hay propietarios y hay choferes auxiliares. En ese sentido, no hacemos discriminación de si es chofer o titular, todos estamos trabajando por el mismo problema. Hay sectores que sí, que lamentablemente discriminan porque son solamente titulares, pero aquí todos estamos en la misma situación, todos estamos en la calle y sabemos lo que nos cuesta todos los días llevar el peso a casa.

Y al margen de todo esto, nosotros gracias a Dios, la mayoría de los titulares, los dueños que nos alquilan, tuvieron la buena voluntad, se pusieron también de nuestro lado sabiendo que la cosa está fea, y nos han rebajado el alquiler que diariamente nos estaban cobrando. Esa también es una ayuda de su parte porque no todo es malo, y nos encontramos con gente muy buena que saben comprender las situaciones que estamos viviendo y ellos también la palpan en la calle así como nosotros. Pero bueno, estamos luchando para tratar de sobrevivir.

-Usted hablaba de la necesaria desinfección de los autos ¿Cómo lo están haciendo, cómo son las normas que siguen en el caso de la bioseguridad?

-En nuestro caso, en nuestros grupos buscamos la alternativa de poner esos plásticos separadores, entonces casi no estamos en contacto con los pasajeros. Tenemos una ventanita por donde nos pasan el dinero y después, estamos aislados. En nuestro caso, no dejamos sentar en el asiento de adelante a nadie, porque llevamos solamente tres pasajeros y al ser taxi amarillo, cuando suben tres es porque estaban en contacto y no hay forma que se puedan contagiar unos con otros, y si están contagiados seguramente lo estaban antes de subir al vehículo. Entonces, si viajan tres van en el asiento de atrás, adelante nadie.

Y después, tenemos los elementos de desinfección como alcohol en gel, alcohol líquido, desinfectamos seguido la parte de atrás y todo el protocolo para tener un poco más de seguridad, ya sea para los pasajeros como para nosotros, porque nosotros estamos muy pero muy expuestos ya que andamos en el taxi y levantamos a gente que no sabemos de dónde viene ni nada, así que tenemos que tomar las precauciones necesarias para protegernos nosotros y a nuestras familias sobre todas las cosas.

Nuestros números son 388- 5736798 y 388- 4686804, tenemos reglas para que todo sea transparente y para que los clientes tengan un buen servicio.